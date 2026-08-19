Los mismos de siempre no traen soluciones a Asunción, dice Sole Núñez

“Para nosotros, siempre la mejor encuesta es la de la calle”, sostuvo Sole Núñez ante la divulgación de diversas encuestas. Señaló que la última medición de la firma Voz Data, en la que lleva una ventaja, sí se acerca a los números que manejan en su campaña.

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“Pero hay que seguir trabajando, hay que seguir invitando a la gente, Asunción tiene solución, y realmente está en nuestras manos el 4 de octubre poder dar un golpe de timón”, aseveró.

Señaló que también buscan enviar un mensaje a quienes han administrado Asunción en los últimos años “que la han destruido, de que así no podemos seguir”.

Sostuvo que la difusión de encuestas del oficialismo tiene la intención de desmovilizar y disminuir la participación, así como instalar “que esto ya está resuelto”.

Subrayó que, por ello, seguirán caminando casa por casa, con propuestas concretas y “convencidos de que así no podemos seguir, y de que los mismos de siempre no nos van a traer las soluciones para Asunción”.

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Camilo se estancó tras las internas dice Rasmussen<b> </b>

Por su parte, el jefe de campaña, el exsenador Stephan Rasmussen (PPQ), sostuvo que en las mediciones Sole Núñez está creciendo todos los días, mientras que la figura del cartista Camilo Pérez se estancó tras las internas coloradas.

Sostuvo que la elección para la ciudadanía es simple: seguir con el mismo modelo de siempre o votar por un cambio de modelo y un golpe de timón. Sostuvo que Núñez representa una profunda transformación de la gestión y no simplemente un maquillaje.

Sostuvo que la ciudadanía no solo busca soluciones a los problemas del día a día, como la basura, el tráfico, la inseguridad, los baches y las calles, “sino que se transforme Asunción, que la municipalidad funcione y que se pueda comenzar a construir un futuro para la ciudad”.