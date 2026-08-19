Piden mediación de Cartes: Estefanía Laterza genera rechazo como candidata a la embajada en EE.UU.

La Cámara de Senadores dio entrada hoy en sesión ordinaria, a la nota del presidente de la República, Santiago Peña, en la cual solicita el acuerdo constitucional de la candidata para embajadora de Paraguay ante Estados Unidos. Se trata de la diplomática de carrera Estefanía Laterza de los Ríos (tiene rango de embajadora en el escalafón diplomático).

El cargo diplomático quedó vacante tras la renuncia del senador Gustavo Leite como embajador ante la administración Donald Trump para volver al Senado. El legislador colorado cartista presidió la representación nacional en Washington DC durante menos de un año.

La candidata elegida ya generó repercusiones en contra. Representantes de las seccionales coloradas de Nueva York, Miami, Westchester, Nueva Jersey y Washington DC expresaron su rechazo a la propuesta del presidente Santiago Peña para designar a Estefanía Laterza de los Ríos como nueva embajadora ante el gobierno de Donald Trump.

A través de una nota fechada el 17 de agosto y dirigida al presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, los dirigentes Silvio Dionisio Frutos, Juan B. Correa Ayala, Sergio Alvarenga, Domingo Araujo y Blasido Estigarribia, expresaron su “profunda preocupación” por la eventual designación de Laterza. Cuestionaron que la representación diplomática recaiga en una persona que, según sostienen, no tiene afinidad con el Partido Colorado.

Los dirigentes solicitaron la intervención de Cartes ante los legisladores colorados del Senado para que se rechace el pedido de acuerdo constitucional remitido por el Poder Ejecutivo.

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“Solicitamos encarecidamente su mediación ante los correligionarios legisladores del Senado, para plantear el rechazo del acuerdo solicitado”, apunta el documento.

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Los firmantes reconocen la preparación académica de la candidata, pero consideran que, por tratarse de la representación paraguaya ante Estados Unidos, uno de los países que califican como “más estratégicos” para Paraguay, el cargo “debería ser ocupado por una persona que comparta las convicciones del partido que está en el Gobierno”.

“Consideramos que, tratándose de la representación ante el país más estratégico para el Estado paraguayo, no es recomendable delegar esta responsabilidad a quien no comparte nuestras convicciones en representación de un gobierno colorado”, señala la misiva.

Los seccionaleros manifestaron que la ANR cuenta entre sus filas con profesionales capacitados y diplomáticos de carrera que podrían asumir la representación ante Washington. Destacan que estos cuentan con experiencia en otras misiones diplomáticas y, además, mantienen un compromiso político con el Partido Colorado.

También la coordinadora colorada contra Laterza

En otra misiva dirigida al presidente de la ANR, Horacio Cartes, con fecha 17 de agosto último, el vicepresidente de la Coordinadora Colorada del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), Digno Alcaraz, también solicitó la intermediación del titular colorado ante el Senado para el rechazo de la candidatura de Estefanía Laterza.

El funcionario de la Cancillería solicita “encarecidamente a su Excelencia, conversar con los Senadores de nuestro querido Partido, a fin de que los mismos consideren no prestar de acuerdo”.

“Si bien la misma (Laterza) cuenta con una importante preparación, el partido tiene en sus filas a diplomáticas y diplomáticos de carrera, de mucha más experiencia y formación que ya han ocupado el cargo de embajador en otras Embajadas anteriormente, y sobre todo tienen el compromiso de ser colorados, sumando que la misma no reúne la experiencia que conlleva tal responsabilidad ante el país más importante y estratégico para el partido en función de Gobierno”, expresa la nota.

Agrega la misiva: “Hoy se presenta a una persona no afín a conductas coloradas, mientras nuestra dirigencia a pesar de todo sigue creyendo en el partido, situación ya marcada por su Excelencia al Presidente de la Republica, cuando nuestra dirigencia no es apreciada”.

¿Cómo es el proceso de designación?

Con el ingreso oficial a la Cámara Alta, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, presidida por Antonio “Tony” Barrios (ANR-cartista), convocará a la candidata a embajadora Estefanía Laterza, para que exponga sus planes para la misión en EE.UU.

Con el dictamen de rigor, la Comisión remite el pedido para que el plenario estudie y otorgue el acuerdo constitucional.

Si tiene el acuerdo, el presidente Santiago Peña firma el decreto y la embajadora acude al Palacio de López para el juramento.

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Alega experiencia pero será su primer cargo de embajadora

Según los datos oficiales, Estefanía Laterza de los Ríos es abogada y diplomática con rango de embajadora desde el 2018 y, actualmente, dirige la Academia Diplomática y Consular “Carlos Antonio López” del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay. Ahí lidera la formación, profesionalización y fortalecimiento institucional del Servicio Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico del Paraguay.

Cuenta con más de 30 años de experiencia en relaciones internacionales, comercio exterior y desarrollo, con una trayectoria consolidada en tres ámbitos clave: la Cancillería paraguaya, la banca multilateral de desarrollo y la gestión nacional de inversiones y exportaciones.

Se desempeñó como directora y representante del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Brasil, liderando una cartera de proyectos de más de US$ 3,5 mil millones, y anteriormente como ejecutiva senior de la misma institución en Paraguay.

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En el sector público nacional, ocupó posiciones de alta responsabilidad, incluyendo viceministra de Inversiones y Exportaciones del Ministerio de Industria y Comercio (gestión del ministro Luis Castiglioni), así como secretaria general y directora general de Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Indica que representó al Paraguay en el servicio exterior en Brasil, Costa Rica, Colombia y Suiza. Acá se hace la salvedad que la funcionaria no ejerció hasta ahora el cargo de embajadora (jefa de misión) en ninguna representación nacional.

Su formación académica abarca Ciencia Política, Derecho, Ciencias Sociales y Diplomacia. Es docente en relaciones internacionales y participa regularmente como panelista en foros internacionales.

Cuenta con formación en liderazgo, coaching y mentoría, y mantiene un compromiso activo con la promoción del empoderamiento de las mujeres y el fortalecimiento del liderazgo femenino en espacios de decisión.

martin.riveros@abc.com.py