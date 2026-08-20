Destraban otras causas contra presunto intendente narco de Jesús de Tavarangüe

La jueza Penal de Garantías del Fuero Especializado en Crimen Organizado Lici Teresita Sánchez ordenó la prisión preventiva del ex intendente Hernán Adolar Schendler en la causa por trasgresión de la ley de armas, abierta en el 2019.

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Según la imputación de la fiscal Alicia Sapriza Gómez en seguimiento a una investigación sobre lavado de dinero producto del narcotráfico, se encontró en la casa de Hernán Adolar Schendler un arma de fuego del tipo Glock, calibre 9mm., modelo 17, serial RUZ785 que fue modificada.

El documento indica que Hernán Adolar Schendler, al modificarlo, habría transgredido lo establecido por la Ley de Armas, ya que la modificación del sistema semiautomático original al automático convierte a la pistola en cuestión en un arma de fuego de uso privativo de las fuerzas públicas.

En esta causa la fiscal tiene plazo hasta el 19 de febrero del 2027 para presentar sus requerimientos conclusivos ante el juzgado.

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Otras causas destrabadas

El ex intendente, luego de estar varios años prófugo, se puso a disposición de la justicia el pasado martes ante el juzgado, y se reactivaron varias causas.

Entre ellas, por presunto enriquecimiento ilícito del 2018 y por presunto uso de documentos públicos de contenido falso (2019), tras utilizar las cuentas de la Municipalidad de Jesús de Tavarangüe para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

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Según la acusación fiscal, el ex jefe comunal usó el dinero del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para lavar dinero sucio.

Según los datos, el presunto daño patrimonial a la Municipalidad de Jesús sería de G. 7.418 millones entre los años 2015 y 2019.

En esta causa, la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación presentado por el ex contador municipal Zenón Cáceres Duarte, quien fue condenado el 31 de diciembre del 2025 a cuatro años de cárcel.

Hernán Adolar Schendler guarda reclusión en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Cambyretá hasta que comience el juicio oral y público.