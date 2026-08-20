Lilian Samaniego se reunió con Cartes tras semanas de críticas al expresidente

Se desconoce si el encuentro en la Junta de Gobierno fue solicitado por la parlamentaria integrante de la disidencia o por el equipo del expresidente de la República y titular del Partido Colorado.

En sus redes sociales, Samaniego solo escribió que pidió “al Presidente de la ANR, que sea de todos los colorados y no solo de un movimiento”.

Samaniego no quiso dar declaraciones más tras su encuentro. ABC Color intentó contactar con la parlamentaria, pero no quiso responder consultas.

Lo cierto es que desde hace semanas la senadora Lilian Samaniego venía promocionando su lanzamiento con miras a las elecciones presidenciales del 2028 con duras críticas al gobierno de turno y especialmente a Cartes por su manejo de la ANR.

Lea más: Lilian Samaniego ratifica su candidatura presidencial para 2028 y sostiene que “no tiene jefes”

En una reciente rueda de prensa en el Senado, Samaniego había ratificado su candidatura presidencial del 2028 y había dicho ser la aspirante presidencial con el mejor currículum por encima de los protegidos del cartismo, el abdismo y el velazquismo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Había dicho que Cartes usa la ANR como PC de Honor Colorado

También había cuestionado duramente a Cartes a quien acusó de convertir la Junta de Gobierno en “el PC de Honor Colorado”. Igualmente, había dicho que sin tener los fondos o la estructura del oficialismo o Colorado Añetete, ella puede competir en igualdad por su trayectoria social.

“Yo no tengo jefe”, dijo. “Lilian Samaniego no tiene jefes. Tiene compañeros de causa”, manifestó entonces.

En dicha rueda de prensa, Samaniego se había jactado de su gestión como presidenta de la ANR durante la “llanura” y afirmaba que en su administración “se priorizaba el partido, no los movimientos”.

Incluso destacaba que fue durante su presidencia que los colorados volvieron a la Presidencia de la República. Sin embargo, acusó a este último de utilizar actualmente el partido “como puesto de comando de Honor Colorado”.