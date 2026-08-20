San Rafael del Paraná: ediles piden celeridad para investigar supuestas irregularidades en gestión comunal

El abogado Lilio Sotelo, en representación de concejales de San Rafael del Paraná, encabeza una denuncia contra el jefe comunal de ese distrito, Carlos Benítez (ANR-HC), a quien sindican por manejos irregulares de los bienes públicos durante su gestión. Este miércoles 19 de agosto, reiteraron al agente fiscal de la causa, Walter Castro, el pedido de celeridad ante la gravedad de los hechos denunciados.

Sotelo explicó que el Ministerio Público busca determinar el valor del posible daño patrimonial, ante la posibilidad de que la causa sea remitida a una Unidad Especializada contra Delitos Económicos de la Capital. Según detalló, los hechos denunciados corresponderían a los ejercicios fiscales 2024 y 2025.

Los concejales del distrito manifiestan que el jefe comunal no habría entregado al cuerpo colegiado toda la documentación respaldatoria. El abogado expresó que se trataría de un «manejo discrecional de los recursos», por lo que presentaron la denuncia por posible lesión de confianza y otros.

También solicitaron la intervención de la Contraloría General de la República. Entre algunas irregularidades, manifestó presuntas obras fantasma y depósito fuera de tiempo de recaudaciones municipales. Los denunciantes serían seis concejales, entre ellos Fanny Elizabeth Prieto Giménez (PLRA), César Vigo González (PLRA) y Alba Aurora Aquino Mareco (PLRA). Los demás solicitaron resguardar sus identidades.

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Fiscalización CGR

La Dirección General de Control de Organismos Departamentales y Municipales (DGCODM) de la Contraloría General de la República (CGR) recientemente en julio de este año emitió un dictamen de una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) desarrollada en 2023 al municipio de San Rafael del Paraná.

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El documento consta de 183 páginas y detalla 38 observaciones a los ejercicios fiscales 2021, 2022 y el primer trimestre de 2023.

En los puntos objetados, se verifican falta de respaldo en documentaciones y manejo irregular de los procesos en obras, como inicio y prórrogas fuera de plazo.

El equipo a cargo del FEI estuvo compuesto por la supervisora Piedad Aguilera del Puerto, la auditora jefa Liz Ortiz Aguilera, los auditores Adeña Collate y Lilian Ramírez. El equipo está a cargo del coordinador Ignacio Delvalledova Cosp.

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Piden celeridad

Entretanto, la denuncia actual pide una nueva intervención al ente de control para los siguientes periodos, donde los concejales describen situaciones similares y más graves. Entre las que citan, contratos sin especificación del lugar donde se ejecutaría la obra, contratos sin fecha, sin destinatarios y pago por obras inexistentes, según la denuncia.

Entre las obras que reclaman que no se hicieron, estarían ripios, cunetas e incluso puentes, según el abogado Sotelo. También figura mantenimiento de vehículos que actualmente están averiados y «sobre tacos», sostuvo.

El agente fiscal de la Unidad Penal N° 2 de María Auxiliadora, Walter Castro, habría solicitado una segunda tanda de informes a los entes de control para verificar irregularidades, según refieren. No obstante, solicitan nuevamente que se tomen las acciones necesarias ante la gravedad de los hechos denunciados.

Por su parte, el intendente su versión ante la denuncia, al cierre de esta edición. Permanecemos abiertos a si desea referirse al tema.