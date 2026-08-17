Denuncian por supuesta lesión de confianza a exintendente cartista por segunda vez mientras es candidato al rekutú

Una segunda denuncia por supuesta lesión de confianza fue presentada el 11 de agosto ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público, contra el exintendente del municipio de Carlos Antonio López (Itapúa), Hernán David Cubas (ANR-HC).

La denuncia refiere un presunto daño patrimonial de G. 530.990.124, detectado durante el corte administrativo, tras la renuncia de Cubas, quien es candidato por la lista 1 al rekutú.

Los denunciantes son los ediles opositores César Paredes Galeano (PPT), Liszth Paola Cabrera (FG) y Rafael César Prieto (Alianza). Se trataría de la segunda denuncia penal, siendo la primera presentada el pasado 29 de abril en la Unidad Penal N° 1 de Mayor Otaño, a cargo de la fiscal Mabel Martínez, pero sobre hechos relacionados con la ejecución presupuestaria 2025.

La denuncia fue presentada como una ampliación de los hechos, pero al deberse a un periodo fiscal diferente (2025 y 2026), la titular del Ministerio Público indicó que se trata de un hecho nuevo, por lo que refirió que se debía presentar una nueva denuncia.

El representante legal de los concejales denunciantes, abogado Eugardo Barrios, manifestó que la denuncia está siendo evaluada en la UDEA, debido a que deben determinar primero la pertinencia de la misma. Esto atendiendo a que es requisito que el presunto daño patrimonial investigado supere los 5.350 jornales mínimos (G. 626.361.950). En caso de que no corresponda, la causa será remitida a una unidad ordinaria de la zona.

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Contexto político

El exjefe comunal explicó que las denuncias se dan en el marco de un proceso electoral, por lo que presume se trata de un intento por frenar su candidatura, que, según sus mediciones, estaría liderando las encuestas. Sobre los reclamos, indicó que la fiscalía solicitó los documentos y posteriormente no se pronunció.

Con relación a la nueva denuncia, manifestó que todavía las instancias investigativas no se presentaron. “Todas las rendiciones de cuentas fueron aprobadas cada año, incluso por los concejales que ahora denuncian”, manifestó Cubas.

Sostuvo que existen todos los documentos que respaldan los gastos que los concejales refieren que no están justificados. También refirió que en la Junta Municipal fue aprobada su ejecución presupuestaria del 2025 y el actual intendente, Alcibíades Cabello González (ANR), aceptó el corte administrativo antes de dejar la administración comunal.

Explicó que la Junta Municipal está compuesta por siete ediles colorados, dos del Frente Guasu, dos del Partido Liberal y uno del Partido Popular Tekojoja. Además, sostuvo que el concejal denunciante, César Paredes, es jefe de campaña del candidato de la Alianza para los siguientes comicios municipales, César Benítez (PLRA).

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Investigación del caso

La agente fiscal Mabel Martínez explicó que actualmente se encuentra en su unidad una denuncia presentada por los ediles. Los mismos presentaron los hechos como malversación y lesión de confianza, pero la titular de la causa caratuló como “hecho a determinar”, debido a que todavía no accedió a todos los documentos para verificar a qué tipificación penal se podrían suscribir los hechos.

Martínez refirió que la semana anterior reiteraron el pedido a la Contraloría General de la República (CGR) para que remita los informes de la rendición de cuentas del periodo de gestión del intendente Hernán Cubas. Sostuvo que la CGR todavía no remitió los informes.

Sobre las otras documentaciones, indicó que ya fueron entregadas por la comuna, pero necesitan una corroboración del ente encargado de dictaminar las presuntas irregularidades, que es la CGR, para iniciar los trabajos periciales, manifestó la fiscal.

Además, explicó que nuevamente evaluarán el presunto daño patrimonial si asciende lo suficiente para remitir esta causa a la UDEA. Entre las acciones preliminares, indicó que ya tienen testimoniales sobre la denuncia y aguardan la respuesta de la CGR para avanzar con la causa.

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Carlos Antonio López

Es un distrito ubicado al noreste del departamento de Itapúa. Fue fundado oficialmente como distrito el 17 de noviembre de 1978, independizándose de la jurisdicción de Capitán Meza. Lleva su nombre en honor al primer presidente constitucional de la República del Paraguay.

Por Decreto Ley N° 7247 del gobierno de Higinio Morínigo, la población fue reconocida como colonia de la jurisdicción territorial de Capitán Meza. Fue elevada a la categoría de distrito en virtud de la Ley N° 725, del 17 de noviembre de 1978, durante el gobierno de Alfredo Stroessner.

Cuenta con 13.792 habitantes, según el Censo 2022 del Instituto Nacional de Estadística. Esta extensión territorial representa aproximadamente el 9,8 % de la superficie total del departamento de Itapúa (16.525 km²), lo que lo posiciona como uno de los municipios más extensos de la región.