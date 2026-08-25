El 13, número de la suerte de Claudia Centurión: Rabona en Diputados impidió tratar interpelación

Como ya se volvió costumbre, la sesión de la Cámara de Diputados quedó sin quórum sin tratar siquiera un punto del orden del día previsto para la fecha, entre ellos, en el punto 7 figuraba el proyecto de resolución “que cita e interpela a la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión”.

Pese a la falta de quórum, el pedido de interpelación estaba condenado al rechazo, ya que la ministra cuenta con el blindaje del cartismo, no solo en Diputados, sino también en el Senado, donde mañana referentes de Honor Colorado ya adelantaron que no permitirán que se apruebe la citación, alegando que la ministra ya concurrió ayer ante la mesa directiva.

En Senado, el pedido de interpelación presentado también en esa cámara figura en el punto 13 del orden del día de la sesión ordinaria convocada para mañana a las 9:00.

En el caso de Diputados, la Ley Nº 164/93 que reglamenta la interpelación establece que la solicitud “será resuelta en la siguiente Sesión Ordinaria, por mayoría absoluta de votos”, por lo que al no tratarse en la fecha, ya no rige la obligación legal de incluirlo en una próxima sesión.

De hecho, el cajoneo fue una de las estrategias utilizadas por el cartismo para no tener siquiera que justificar el no tratamiento de los pedidos de interpelación, ya que de los 13 planteamientos hechos desde junio de 2023 hasta ahora, en cuatro ocasiones optaron por no tratar simplemente.

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Cabe destacar, que, reglamentariamente el presidente de la Cámara respectiva, en este caso Latorre en Diputados, es el único facultado para elaborar el orden del día, salvo que en alguna sesión anterior algún legislador pida por moción de preferencia y el pleno lo apruebe.

La interpelación de la ministra de Obras, Claudia Centurión, guarda relación con la muerte de seis personas en un percance vial en Pedrozo (Ypacaraí) donde se responsabiliza a la cartera vial por negligencia, ya que mantuvo en el sitio un semáforo “criminal” y también hubo retrasos en obras de un paso a desnivel, que pudieron evitar la tragedia.

Otros proyectos otra vez postergados

Además de la interpelación, con la falta de quórum el cartismo evitó otro proyecto largamente postergado e incómodo para ellos, el proyecto para conceder pensión a personas con discapacidad.

Si bien, ante la presión social se vieron forzados a aprobar en general el proyecto en abril pasado, vienen dilatando desde entonces el tratamiento en particular.

La iniciativa planteada por el diputado Roberto González (ANR, Añeteté) plantea conceder una pensión equivalente al 25% del salario mínimo legal vigente a personas con discapacidad severa certificada por el Estado.

El cartismo, sistemáticamente, ha frenado este proyecto, incluso a través del presidente de la República, Santiago Peña, quien el año pasado vetó una iniciativa similar.