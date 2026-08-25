Embajada de Rusia celebra el posible retorno de cañón Cristiano y también hace un pedido

“Camino a casa. Celebramos el regreso al Paraguay del cañón “El Cristiano”, símbolo de la resistencia paraguaya. En Rusia se espera que la colección de antigüedades de Crimea- «oro escita»– vuelva algún día a su tierra de origen".

Así refiere el posteo de la Embajada de Rusia en Paraguay en la red social X. La sede diplomática, a cargo del embajador Alexander Pisarev, aludió a la situación suscitada con Brasil respecto al posible retorno del cañón Cristiano, que Brasil capturó como trofeo de guerra en la conflagración con la Triple Alianza (1865-1870).

El armamento, actualmente exhibido en el Museo Histórico Nacional en Río de Janeiro, fue forjado con las campanas de las iglesias y las donaciones de los pobladores durante la contienda bélica de Paraguay con Brasil, Argentina y Uruguay.

La recurrente solicitud de Paraguay, lo desempolvó el presidente de Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva, tras unas polémicas declaraciones a inicios de julio pasado.

En un acto con militares, Lula expresó que “a nosotros (Brasil) nos gusta la paz, pero un buen día Paraguay decidió invadir a Brasil”. Dicha afirmación generó la reacción oficial en el gobierno de Paraguay -aunque tardía, con la convocatoria del embajador brasileño en Asunción José Antonio de Carvalho- que renovó formalmente el pedido de repatriación de la pieza histórica.

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Tras las manifestaciones del mandatario brasileño, el vicepresidente Pedro Alliana fue la primera voz del Gobierno paraguayo en insistir al Brasil en la devolución del cañón Cristiano, el cañón Mariscal López y otros bienes patrimoniales de la Guerra contra la Triple Alianza que continúan en poder de vecino país.

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Alliana indicó que la definición del retorno o no al Paraguay queda supeditada a la decisión del Congreso del Brasil.

Las expresiones de la Embajada rusa en Paraguay

“En Rusia se espera que la colección de antigüedades de Crimea – “oro escita”– vuelva algún día a su tierra de origen. Nos complació enormemente la noticia del inminente regreso a Paraguay de un cañón histórico: el cañón El Cristiano. Fundido a partir de campanas de iglesia durante la guerra contra la Triple Alianza, se ha convertido en un símbolo de la resiliencia y el coraje del pueblo paraguayo”, refiere la sede diplomática de Rusia, en un posteo en Telegram.

Agrega: “Comprendemos y compartimos la esperanza de los paraguayos que aguardan esta reliquia nacional; en Rusia también anhelan el regreso de tesoros culturales a lugares intrínsecamente ligados a su historia. Un ejemplo de ello es la colección de antigüedades de Crimea, conocida como el “oro escita”.

Señala que en “2014, más de dos mil objetos arqueológicos se exhibieron en la exposición temporal “Crimea: Oro y secretos del Mar Negro” en el Museo Allard Pierson de Ámsterdam". “Deseamos conservar estas colecciones musicales y no exhibirlas en programas de música clásica”, indica la nota.

Finalmente, la Embajada de Rusia “felicita sinceramente a Paraguay por esta decisión tan esperada y esperamos que algún día las antigüedades de Crimea regresen a su tierra natal”.

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El “oro escita” está en Ucrania

Conforme a los datos, el “oro escita” es una colección de más de 500 piezas arqueológicas y tesoros de incalculable valor histórico —incluyendo joyas de oro, un casco ceremonial del siglo IV a. C. y armas antiguas— que formaron parte de la exposición temporal “Crimea: oro y secretos del mar Negro”.

Los objetos fueron prestados a principios de 2014 por cuatro museos de Crimea al Allard Pierson Museum de Ámsterdam, en los Países Bajos. Tras la anexión de Crimea por parte de Rusia en marzo de 2014, estalló una disputa internacional sobre a quién debía devolverse la colección: si a los museos crimeos de origen o al Estado de Ucrania.

El 9 de junio de 2023, el Tribunal Supremo de los Países Bajos dictó sentencia definitiva a favor de Ucrania, determinando que los tesoros forman parte del patrimonio cultural ucraniano y debían ser entregados a Kiev.

En noviembre de 2023, la colección completa fue trasladada formalmente al Museo Nacional de Historia de Ucrania, donde permanece resguardada.

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Un dato no menor es la situación de la guerra ruso-ucraniana, iniciada a gran escala el 24 de febrero de 2022 como una escalada del conflicto que comenzó en 2014. Actualmente las hostilidades se encuentran en una fase de desgaste con intensos ataques a distancia y una línea de frente mayoritariamente estática en el este y sur de Ucrania.

martin.riveros@abc.com.py