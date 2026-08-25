Política
25 de agosto de 2026 a la - 14:53

Rechazan declarar emergencia en IPS: Cartistas admiten que la crisis es de fondo

La farmacia del Centro de Atención Ambulatoria del IPS Central continúa con góndolas desiertas
La farmacia del Centro de Atención Ambulatoria del IPS Central continúa con góndolas desiertasClaudio GenesABC TV

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado resolvió recomendar el rechazo del proyecto de ley que declara en emergencia el Instituto de Previsión Social (IPS) ante la falta de medicamentos, insumos y personal. Los cartistas, en el poder desde el 2023, admiten que la crisis es un “problema financiero de fondo” que no influyen los mecanismos acelerados de contrataciones.

Por ABC Color

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, órgano asesor presidido por el senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC), se reunió por menos de cinco minutos y en dicho plazo resolvió recomendar el rechazo de la declaración de emergencia en el IPS por la falta de insumos, medicamentos y personal.

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No es la primera vez que el gobierno atraviesa crisis por el IPS. En materia de pensiones, la oposición cuestiona constantemente que el banco UENO, de los exsocios del presidente Santiago Peña, acapare sus fondos excediendo su límite legal.

Igualmente, el órgano asesor del Senado rechazó la declaración de emergencia vial en la Ruta Py02 Mcal. Estigarribia, de Ciudad del Este, en el tramo que une el Puente de la Amistad con el Km N° 2.

Autoridades sostienen que no dará soluciones

En el caso de IPS, la comisión recibió reportes informando que las autoridades del ente previsional y del Ministerio de Economía reconocieron la grave crisis que afecta a los asegurados, pero que estos les manifestaron que la declaración de emergencia no traería soluciones.

Javier Zacarías Irún, senador cartista y Humberto Fernández, Director de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Foto gentileza del Senado.
Javier Zacarías Irún, senador cartista y Humberto Fernández, Director de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Foto gentileza del Senado.

Además, indicaron que los mecanismos de emergencia para contrataciones y compras ya existen.

Agregaron que las comisiones del Senado de Hacienda, Salud y Cuentas y Control también recomendaron el rechazo.

El titular de la comisión, Zacarías Irún, reiteró que el IPS atraviesa un “problema financiero de fondo” por lo que propuso emitir un dictamen unánime por el rechazo.

Este proyecto será tratado mañana en la sesión ordinaria del Senado y sería rechazado por amplia mayoría.

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No reconocen emergencia vial en la zona primaria de CDE

Por otra parte, la comisión también rechazó el proyecto que busca declarar en emergencia vial el tramo de Ciudad del Este que va desde la aduana hasta el Km. 2.

Zacarías Irún, cuestionado exintendente esteño, señaló que la ley exige casos de catástrofes y que dicho requisito no se cumplió.

El senador Pedro Díaz Verón (ANR, HC), de la comisión de Obras, agregó que el proyecto no aclara la fuente de financiación.

Por este motivo, el oficialismo, también propuso emitir el dictamen por el rechazo que se aprobó por unanimidad.