Rechazan declarar emergencia en IPS: Cartistas admiten que la crisis es de fondo

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, órgano asesor presidido por el senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC), se reunió por menos de cinco minutos y en dicho plazo resolvió recomendar el rechazo de la declaración de emergencia en el IPS por la falta de insumos, medicamentos y personal.

Lea más: IPS sin insumos: Senado tratará el miércoles su declaración de emergencia

No es la primera vez que el gobierno atraviesa crisis por el IPS. En materia de pensiones, la oposición cuestiona constantemente que el banco UENO, de los exsocios del presidente Santiago Peña, acapare sus fondos excediendo su límite legal.

Igualmente, el órgano asesor del Senado rechazó la declaración de emergencia vial en la Ruta Py02 Mcal. Estigarribia, de Ciudad del Este, en el tramo que une el Puente de la Amistad con el Km N° 2.

Autoridades sostienen que no dará soluciones

En el caso de IPS, la comisión recibió reportes informando que las autoridades del ente previsional y del Ministerio de Economía reconocieron la grave crisis que afecta a los asegurados, pero que estos les manifestaron que la declaración de emergencia no traería soluciones.

Además, indicaron que los mecanismos de emergencia para contrataciones y compras ya existen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregaron que las comisiones del Senado de Hacienda, Salud y Cuentas y Control también recomendaron el rechazo.

El titular de la comisión, Zacarías Irún, reiteró que el IPS atraviesa un “problema financiero de fondo” por lo que propuso emitir un dictamen unánime por el rechazo.

Este proyecto será tratado mañana en la sesión ordinaria del Senado y sería rechazado por amplia mayoría.

Lea más: Senado rechazaría emergencia en IPS: permitirá más “festín” y seguirá sin medicamentos según Amarilla

No reconocen emergencia vial en la zona primaria de CDE

Por otra parte, la comisión también rechazó el proyecto que busca declarar en emergencia vial el tramo de Ciudad del Este que va desde la aduana hasta el Km. 2.

Zacarías Irún, cuestionado exintendente esteño, señaló que la ley exige casos de catástrofes y que dicho requisito no se cumplió.

El senador Pedro Díaz Verón (ANR, HC), de la comisión de Obras, agregó que el proyecto no aclara la fuente de financiación.

Por este motivo, el oficialismo, también propuso emitir el dictamen por el rechazo que se aprobó por unanimidad.