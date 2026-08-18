Senado rechazaría emergencia en IPS: permitirá más “festín” y seguirá sin medicamentos según Amarilla

Entrevistada en ABC TV, la senadora y presidenciable 2028, Celeste Amarilla (PLRA), sostuvo que este proyecto de declaración de emergencia en el Instituto de Previsión Social (IPS) solo posibilitará que continúe el festín de corrupción. Consideró que la iniciativa debe ser rechazada o que se apruebe con modificaciones en las que no se autoricen los negociados.

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“Esta no amerita. Tiene que ser rechazada porque lo único que va a permitir es que al festín que ya está teniendo el IPS se sumen compras sin licitación, sin control”, aseveró.

Amarilla cuestionó duramente al proyectista e impulsor, el diputado cartista Yamil Esgaib, que “en su torpeza o en su sinvergüencería”, a través de la emergencia se pueden hasta contratar personas sin concurso.

La legisladora dijo que entre senadores opositores y oficialistas ya explicaron este trasfondo al presidente del IPS, Isaías Fretes.

“Al principio (Fretes) estuvo muy cerrado, luego entendió que no necesita esto. Él lo que necesita es dinero, él no necesita un procedimiento especial”, sentenció.

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Consulta digital de stock de medicamentos

Por otra parte, el ente previsional anunció haber implementado en la aplicación MI IPS un nuevo control de stock de medicamentos para la consulta de los asegurados. La innovación está vigente desde hace un par de semanas.

Voceros del ente indicaron que el asegurado solamente debe ingresar a la aplicación o al sitio web Mi-IPS con su cuenta del Portal Paraguay de la identidad electrónica y, desde ahí, en la opción de “Existencia de productos” consultar por producto.