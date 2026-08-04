Contraloría: cartistas blindan a Camilo Pérez y oposición pide excluir su nombre

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, órgano consultor presidido por Javier Zacarías Irún (ANR; HC), resolvió postergar por una semana la aprobación y envío ante el pleno de la Cámara Alta de la lista de 37 candidatos al cargo de contralor y subcontralor.

Los 37 aspirantes fueron los que quedaron tras la exclusión de Edgar Hernán Sosa, juez destituido en 2014; Germán González Godoy por no cumplir con el perfil; Miguel Francisco Duré Díaz por su destitución del Poder Judicial y Marino Zaragoza Medina, por un sumario y suspensión de un mes en la CGR siete años atrás.

Tampoco entraron a la lista porque se ausentaron durante las audiencias Juan Bautista Núñez; Jacqueline Ramírez, Fernando Luis Haitter; y Antonio Olmedo Caballero.

Además, cuatro postulantes renunciaron entre ellos Julio César Mendoza Aquino, a pedido del Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), para no legitimar la reelección de Camilo Benítez. Otro liberal que había anunciado su renuncia es el diputado liberal Jorge Avalos Mariño.

Pidieron excluir a Camilo de la lista de aspirante a Contralor

El senador liberocartista Dionisio Amarilla propuso aprobar la nómina y remitirla al pleno de la Cámara Alta.

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Sin embargo, Líder Amarilla (PLRA) y Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) exigieron la exclusión del contralor saliente Camilo Benítez.

Amarilla sostuvo que la postulación de Benítez era inconstitucional ya que el artículo 281 de la Carta Magna dice que el Contralor solo puede ser reelecto una vez y el titular saliente de la CGR ya ocupó el cargo 29 meses antes y cinco años en el último periodo.

Advirtió que si el oficialismo atropella y lo reelige, todo lo que el funcionario disponga será judicializado. Citó como ejemplo el caso del exsenador Hernán Rivas (ANR, HC) quien sin tener el título habilitante de Abogado ejerció la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y ahora se pide la nulidad en todo lo que intervino.

Quieren blindar la corrupción y Camilo es la garantía, dice

Yolanda Paredes sostuvo que la Constitución y las leyes señalan que un contralor solo puede ser reelecto por “un periodo más” y sostuvo que Benítez ya fue confirmado por un periodo más.

Agregó que Benítez también es un violador confeso de la ley ya que durante su ausencia admitió -según la legisladora- que nunca remitió una denuncia penal ante la Fiscalía y que solo se limitaba a remitir reportes de presuntos hechos punibles al Ministerio Público.

Sostuvo que la ley de la CGR exige al Contralor hacer denuncias penales por lo que Benítez les estuvo “tomando el pelo todo el tiempo”. También acusó al cartismo de querer blindar la corrupción en entes públicos con el mismo contralor como garantía.

En respuesta, Natalicio Chase (ANR, HC), líder de la bancada cartista, propuso postergar ocho días la aprobación de la lista.

Por su parte, Zacarías Irún prometió que pediría dictámenes constitucionales ante la denuncia de Amarilla sobre la postulación de Camilo Benítez.