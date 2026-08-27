Advierten “progresivo deterioro del sistema de Salud” en la era Santi Peña

El Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) lanzó un comunicado en el que expresó su apoyo “firme e incondicional” a la movilización del sector salud, “ante el progresivo deterioro de las condiciones del sistema de salud pública y la falta de respuestas efectivas por parte del Gobierno”.

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Dicha agrupación es liderada por Belarmino Balbuena, excandidato a senador por Nueva República y líder del Partido Movimiento Popular Patriótico (PMPP). El comunicado fue firmado por Elvio Trinidad y Fermín Bobadilla.

En dicho comunicado, la agrupación expresó su enérgico repudio a la gestión del Gobierno de Santiago Peña por el abandono del sector de la salud pública, “evidenciado en la falta de infraestructura adecuada, medicamentos, insumos, equipamientos médicos, materiales y recursos presupuestarios suficientes para garantizar una atención digna y oportuna, especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad”.

Así también, los firmantes repudiaron los casos de corrupción y “el uso irresponsable de los recursos públicos por parte de altos funcionarios e instituciones del Estado, mientras persisten graves carencias en servicios esenciales como la salud pública”.

Compatriotas fallecen por deficiencias

En la nota, exigen al gobierno la aprobación y asignación de un presupuesto suficiente y adecuado para el sector salud y manifestaron una “profunda preocupación” ante el fallecimiento de compatriotas que, en numerosos casos, “se encuentran relacionados con las graves deficiencias estructurales del sistema de salud, entre ellas la falta de insumos, medicamentos, equipamiento, infraestructura adecuada y condiciones necesarias para brindar una atención médica oportuna y de calidad”.

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“La salud es un derecho fundamental y no un privilegio, por lo que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar las condiciones necesarias para su ejercicio efectivo, especialmente para los sectores sociales históricamente más vulnerables”, finalizaron.