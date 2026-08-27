Peña desafecta inmueble de Defensa para Gran Hospital de Alto Paraná

El jefe de Estado, Santiago Peña, firmó el Decreto N° 6692, con fecha 26 de agosto, por el cual “autoriza la desafectación y traspaso a título oneroso de una parte del inmueble individualizado como finca Nº 2034, padrón 4708, del distrito de Presidente Stroessner, hoy Ciudad del Este, propiedad del Estado paraguayo-Ministerio de Defensa Nacional, a favor del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para sede del Gran Hospital de Alto Paraná”.

El decreto autoriza, además, al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social la suscripción del convenio específico de compensaciones a favor de la cartera de Defensa. La superficie del inmueble es de nueve hectáreas.

Además, el Ejecutivo instruye al Ministerio de Defensa a suscribir la escritura traslativa de dominio a favor del Ministerio de Salud Pública ante la Escribanía Mayor de Gobierno.

Conforme al proyecto para la construcción del Gran Hospital de Alto Paraná, se prevé que se sitúe en el Km 8 de Ciudad del Este. El futuro hospital, que será financiado por Itaipú Binacional, se proyecta como un centro de referencia para Alto Paraná y la región, con capacidad para ampliar la oferta de atención especializada y reducir la necesidad de traslado de pacientes hacia Asunción.

Conforme a la cartera sanitaria, el Gran Hospital del Este constituye una obra de infraestructura sanitaria de alta complejidad indispensable para ampliar la capacidad de atención médica especializada.

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“Marcará un antes y después”, dice Peña

Según los datos oficiales, la infraestructura abarcará un territorio superior a las nueve hectáreas. La obra permitirá fortalecer la red sanitaria del Este y acompañar el crecimiento de la demanda de servicios de salud en una de las zonas de mayor población y actividad económica del país, beneficiando a más de 1.000.000 de paraguayos del departamento y sus alrededores.

“Este centro hospitalario marcará un antes y un después para la salud en Alto Paraná y departamentos aledaños. Contará inicialmente con 56 unidades de terapia intensiva y 204 camas de internación, beneficiando directamente a más de 1 millón de compatriotas y acercando atención médica especializada y moderna a la región”, manifestó el presidente Peña, en su momento

Interés estratégico de las FF.AA. para “el beneficio social”

En el considerando del Decreto del Poder Ejecutivo se refiere a la declaración de interés estratégico para la Defensa Nacional, mencionada en la Ley N º 7267 /2024, “Que modifica los artículos 1 ° y 2 ° de la Ley N º 5387 /2014″ y “que establece que toda desafectación de bienes inmuebles del Estado Paraguayo - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerzas Armadas de la Nación, que será a titulo oneroso y declara de interés estratégico para la Defensa Nacional todos los inmuebles a nombre del Estado Paraguayo - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerzas Armadas de la Nación”.

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La citada normativa dispone que las desafectaciones de inmuebles pertenecientes al Ministerio de Defensa Nacional solo podrán ser planteadas para casos de proyectos que redunden en beneficio de la sociedad en las áreas de salud, educación, o proyecto de intereses vitales de la República, siempre y cuando, estos inmuebles no estén afectados a las actividades propias o· proyectos de las unidades militares".

El Decreto indica que “la instalación de un hospital constituye un proyecto que redunda en beneficio para la sociedad, y no afecta actividades propias o proyectos de la Unidad Militar, a ser desafectada”.