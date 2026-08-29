Crisis médica: “Buscan soluciones cargando al pueblo en lugar de recortar privilegios”, advierten

Ante cinco días continuos de movilizaciones médicas sin respuesta favorable del Poder Ejecutivo, Santiago Peña, Remigio Vega señaló que la crisis sanitaria y social se agrava por una práctica de décadas de aplicar soluciones temporales, mientras se evita tocar los beneficios de la denominada casta política y se traslada el costo a los ciudadanos más vulnerables.

“La sociedad paraguaya se ha vuelto demasiado tolerante con quienes administran el Estado”, manifestó el dirigente liberal, quien cuestionó la falta de respuestas estructurales a las necesidades del sistema de salud.

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Criticó que con cada campaña electoral se repitan las promesas de mejoras, pero que finalmente solo sean “medios parches” que duran hasta la siguiente elección. Remarcó que nadie discute que los fondos existen, pero que nunca aparecen para salud, educación, seguridad ni bienestar común.

“Siempre dicen que no hay plata, pero hay sueldos millonarios en el Parlamento, cargos innecesarios, ministerios que casi no funcionan, pero sí tienen decenas de asesores y gastos excesivos”, sostuvo.

Cuestiona posible aumento de impuestos

En ese sentido, rechazó la alternativa que empieza a manejarse en el Gobierno de subir impuestos a productos básicos y al ingreso personal para intentar destrabar el conflicto. “Lo más fácil es agarrarle del bolsillo al que compra sal, harina o fideos, en lugar de tocar lo propio. No quieren renunciar a nada, y cuando falta dinero, siempre cargan al más débil”, expresó.

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También recordó la promesa de campaña de Santiago Peña, “Vamos a estar mejor”, y señaló que los profesionales iban a ganar más y los servicios iban a mejorar, pero que la realidad dista mucho de lo anunciado.

“Siguen muriendo ancianos y chicos en hospitales sin medicamentos, sin atención digna. No hay distinción política ni religiosa: la salud pública falla para todos los que no pueden pagar lo privado”, afirmó.

Finalmente, advirtió que no habrá un cambio profundo mientras no se modifique la estructura de poder. “Mientras sigan manteniendo cargos innecesarios en instituciones que ya no existen como el ferrocarril, y sigan cuidando solo sus intereses por sobre el bien común, nada va a cambiar. El pueblo tiene que verlo y exigir otra cosa”, concluyó.

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