“El país y el sistema de salud no están bien”, lamenta Estigarribia y pide unidad

El gobernador de Central y presidenciable del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) 2028, Ricardo Estigarribia, hizo estas manifestaciones en un acto político en apoyo a la candidatura de la Intendencia de Asunción de Soledad Núñez y del concejal liberal saliente Humberto Blasco, quien busca otro período en la Junta Municipal.

“Acompáñenos en estos últimos 38 días, la situación del país no está bien, el sistema de salud no está bien”, expresó Estigarribia en su alocución realizada días atrás.

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“Es momento de unirnos y romper este sistema, buscar la unidad”, sentenció el jefe departamental.

Agregó que, en el caso de Asunción, la única que podrá sacar a la capital “del pozo” en el que se encuentra es Soledad Núñez, candidata por la lista 4 Alianza Juntos por Asunción “porque ella sí tiene un plan para gobernar después del 4 de octubre”, aseveró.

También hizo uso de la palabra el excandidato a diputado de Asunción por PLRA Agustín Saguier, actual tesorero de la agrupación.

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“Si queremos resucitar a Asunción, queremos una ciudad como la que nos merecemos. La única solución es Soledad Núñez”, aseveró Saguier.

Por su parte, Núñez dijo que la única “solución real” para Asunción “está acá”, haciendo referencia a su postulación y su programa de gobierno. Prometió pelear por esa Asunción que nosotros nos merecemos.

Sole con respaldo opositor

Soledad Núñez es la candidata de la Lista 4 Alianza Juntos Por Asunción, su principal contendiente es Camilo Pérez (ANR, HC), del oficialismo y del mismo equipo que protegió la desastrosa gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez hasta que se vio forzado a renunciar.

Otros dos candidatos son Rodrigo Franco “Bukele’i” del Partido Demócrata Cristiano y Arlene Aquino, del Partido Patria Soñada.

Para miembros de la Junta Municipal de 24 curules hay nueve listas. Respaldan a Soledad Núñez la lista 3 “Alianza Juntos por Asunción” y la lista 2 PLRA.

La lista de concejales del PLRA es encabezada por los eternos concejales Augusto Wagner (opción 1) y Ramón Ortiz (opción 2), quienes llevan 25 años en la Junta. Les sigue Christian Bareiro (opción 3), operador político de Wagner; la concejala Fiorella Forestieri (opción 4) y el edil Humberto Blasco (opción 5). La lista se extiende con referentes liberales hasta la opción N° 24 (Ver la imagen más arriba).