Canciller insistirá en la devolución del cañón Cristiano a su homólogo del Brasil

En el marco de la presidencia pro tempore de Uruguay, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo será sede este miércoles 2 de setiembre, de una reunión informal de cancilleres del Mercado Común del Sur (Mercosur), cónclave que se realizará en el anfiteatro “Reinaldo Gargano” de la Cancillería uruguaya, en Montevideo.

El portal del Mercosur anunció la reunión pero no difundió la agenda oficial. Sin embargo, fuentes diplomáticas informaron que se prevé el tratamiento de las cuotas del acuerdo comercial con la Unión Europea, donde Paraguay plantea el 25 % para cada Estado miembro.

A la vez, se prevé la discusión para la elección del secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). El excanciller y exsenador uruguayo Sergio Abreu culmina su gestión tras dos períodos al mando de la Aladi.

El miércoles pasado, el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, visitó la Cámara de Diputados, donde dialogaron para continuar la gestión oficial para la devolución del cañón Cristiano, el cañón Mariscal López y otros bienes bélicos que Brasil retiene desde el final de la Guerra contra la Triple Alianza (1865-1870).

El cañón Cristiano es una pieza de artillería de 12 toneladas forjada durante la contienda utilizando campanas de iglesias. Al término de la contienda bélica, las tropas brasileñas capturaron el cañón como trofeo de guerra. Actualmente, la reliquia se exhibe en el Museo Histórico Nacional de Río de Janeiro.

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Insistirá en el reclamo paraguayo

Al término de esa reunión enla Cámara Baja, el canciller Rubén Ramírez informó que la Cancillería nacional en su momento solicitó formalmente al embajador de Brasil en Paraguay, José Antonio de Carvalho, abordar la restitución del cañón Cristiano y otros bienes capturados por el vecino país durante la Guerra contra la Triple Alianza. En seguimiento de las gestiones, el ministro anunció que está prevista una nueva reunión bilateral con su homólogo brasileño, Mauro Vieira, este 2 de septiembre en Montevideo, ocasión en la que Paraguay volverá a plantear el reclamo.

Ramírez Lezcano señaló que el Gobierno paraguayo “viene trabajando” en la recuperación del Cañón Cristiano desde el inicio de su mandato. Opinó, además, que la devolución de los trofeos permitiría dar “una vuelta de página definitiva” a “una triste historia de la Guerra de la Triple Alianza”. Señaló que Brasil es el único de los tres países aliados contra Paraguay en aquel conflicto que aún no ha devuelto los trofeos de guerra.

Refirió que el proceso debe atravesar una serie de etapas, inicialmente en el ámbito del Poder Ejecutivo del Brasil y posteriormente en el Congreso Nacional del vecino país, debido a que estos bienes forman parte del patrimonio brasileño, de acuerdo con su legislación.

Asimismo, aclaró que, hasta el momento, el Paraguay no ha recibido ningún documento oficial del Brasil respecto a la eventual devolución del cañón. “Con los diputados que conforman esta Mesa Directiva también hemos acordado trabajar de manera conjunta, de modo que la diplomacia parlamentaria pueda activarse y podamos tener una agenda plena de Paraguay en el reclamo de nuestro patrimonio histórico”, señaló.

Finalmente, el canciller refirió que el Paraguay continúa trabajando para lograr la recuperación del Cañón Cristiano y de otros bienes de valor histórico. “La diplomacia tiene sus medios, sus tiempos y sus procesos, y este es un reclamo histórico”, concluyó.

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Dichos de Lula levantaron polvareda

El pasado 18 de agosto, el medio brasileño O Globo reportó que el presidente brasileño Luíz Inácio Lula da Silva decidió devolver a Paraguay el cañón Cristiano. Sin embargo, esa información aún no ha sido confirmada oficialmente y, aunque sea precisa, la decisión debe ser aprobada por el Congreso brasileño.

La recurrente solicitud de Paraguay, lo desempolvó el presidente de Brasil tras unas polémicas declaraciones a inicios de julio pasado.

En un acto con militares, Lula expresó que “a nosotros (Brasil) nos gusta la paz, pero un buen día Paraguay decidió invadir a Brasil”. Dicha afirmación generó la reacción oficial en el gobierno de Paraguay -aunque tardía, con la convocatoria del embajador brasileño en Asunción José Antonio de Carvalho- que renovó formalmente el pedido de repatriación de la pieza histórica.

Tras las manifestaciones del mandatario brasileño, el vicepresidente Pedro Alliana fue la primera voz del Gobierno paraguayo en insistir al Brasil en la devolución del cañón Cristiano, el cañón Mariscal López y otros bienes patrimoniales de la Guerra contra la Triple Alianza que continúan en poder de vecino país.

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Alliana indicó que la definición del retorno o no al Paraguay queda supeditada a la decisión del Congreso del Brasil.

martin.riveros@abc.com.py