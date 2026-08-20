Diputados buscan conocer deudas de intendentes con la Caja Municipal de Jubilaciones

A instancias de la diputada Rocío Vallejo (PPQ) en la Cámara Baja se aprobó un pedido de informe para conocer la situación financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal administrada por el cuestionado cartista Venancio Díaz Escobar y las actuaciones de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones con respecto a la quiebra técnica.

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El primer proyecto busca conocer la situación financiera en lo que respecta a las deudas que mantienen los intendentes con la caja jubilatoria.

Vallejo solicita conocer la deuda total de cada municipio e indicar si existe morosidad en los acuerdos bilaterales vigentes. También pide conocer cuáles son los municipios que no cumplen con los compromisos.

La parlamentaria opositora también busca tener información sobre las gestiones realizadas ante el Ministerio de Economía y Finanzas; específicamente, si durante el último año fueron remitidos reportes de morosidad municipal con el objetivo de bloquear las transferencias correspondientes a royalties.

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El segundo proyecto de resolución “Que pide informes a la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones”, busca determinar si se adoptaron medidas respecto a la Caja Municipal de Jubilaciones.

Vallejo solicita a la Superintendencia de Jubilaciones informar si se ha tomado alguna acción con relación a la institución administrada por Venancio Díaz Escobar y, en caso afirmativo, indicar qué tipo de acciones se han tomado.

Crisis continúa con jubilados

La Caja Municipal de Jubilaciones recién está abonando los haberes jubilatorios de manera parcial del mes de junio. El 11 de agosto pasado se desembolsaron los haberes a los jubilados que perciben hasta G. 2.048.657, mientras que los que perciben más siguen sin acceder a sus derechos jubilatorios.

En tanto que, según el informe institucional del mes de julio, cuenta actualmente con 2.503 beneficiarios, solo se otorgaron dos jubilaciones, seis pensiones y se desembolsaron G. 7.676 millones.

En cuanto a los procesos judiciales que mantiene con las municipalidades morosas llegan a 240, según los datos institucionales.