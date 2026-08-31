Plantean eliminar seguros VIP del Estado e inyectar US$ 120 millones a la Salud Pública

Ante la severa crisis en el sector de la salud pública, el senador Eduardo Nakayama (PLRA) planteó reflotar el proyecto de ley que presentó el año pasado para eliminar los seguros médicos privados financiados por las instituciones estatales. El legislador subrayó que estas coberturas representan un desembolso de entre US$ 100 y US$ 120 millones al año.

Nakayama sostuvo que este beneficio genera “una desigualdad artificial” entre los trabajadores en general y los funcionarios públicos, cuyo seguro paga el Estado.

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“Podemos sostener mejor el sistema público con más recursos, porque US$ 100 millones al año significarían una inyección muy importante”, sentenció.

Cuestiona la tercerización mientras faltan recursos

El parlamentario recordó que el gremio médico se encuentra movilizado en reclamo de mejores salarios, mientras que desde el Gobierno afirman que no hay presupuesto. Sin embargo, criticó que sí existan fondos para tercerizar la atención del sector público hacia sanatorios privados.

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Con respecto al impacto en el Instituto de Previsión Social (IPS), aclaró que la propuesta no busca saturar a la previsional —que atraviesa su propia crisis por desabastecimiento de insumos y renuncias de profesionales—. “Eso requiere un diseño posterior”, puntualizó, al recordar que el principal deudor de la entidad es el propio Estado. “La Contraloría confirmó que la deuda estatal con el IPS supera los mil millones de dólares”, añadió.

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“Un placebo que no cubre alta complejidad”

El legislador remarcó que los funcionarios públicos terminan recurriendo, de todos modos, al sistema estatal ante eventos graves: a Emergencias Médicas por accidentes, al Incan para tratamientos oncológicos y al Hospital de Clínicas para internaciones prolongadas.

Dijo además que las pólizas privadas terminan siendo solo un “placebo”, ya que no cubren casos de alta complejidad ni estadías largas en terapia.

“Esa es la realidad de nuestra gente. ¿Por qué vamos a crear paraguayos de primera y de segunda categoría? Fortalezcamos el sistema público inyectando ese dinero allí y no en el sector privado. Pero esto requiere una conversación amplia, principalmente con el oficialismo”, enfatizó, citando el modelo europeo como referente de cobertura universal.

Urge presencia del Ejecutivo

Finalmente, Nakayama instó al presidente de la República, Santiago Peña, a convocar de inmediato a una mesa de diálogo para dar respuesta a las falencias de la Salud Pública y del IPS. “No puede seguir escondiendo la cabeza como lo está haciendo hasta ahora”, concluyó.