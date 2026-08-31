Varela pide a Peña dejar el “modo rally” y Wiens dice que todo tiene un “límite”

“La crisis sanitaria no admite indiferencia: la renuncia masiva de especialistas expone una situación de vulnerabilidad en materia de salud pública con medidas que afectan a la población”, posteó en su cuenta de X, el senador colorado disidente Mario Varela, oriundo del departamento de Caaguazú

El legislador de la ANR aludió a la huelga de médicos y las renuncias masivas de profesionales de la salud pública, ante la negativa del gobierno de Santiago Peña de acceder a sus reclamos de reajuste salarial, tras años de postergaciones.

“Es hora de dejar el modo rally y gobernar con visión de estadista y responsabilidad. Desde el Senado asumo mi posición firme en favor de la salud y la paz social buscando articular esfuerzos y acciones que nuestro pueblo espera de sus gobernantes. Que las lágrimas de pacientes, familiares y médicos no sean en vano”, cuestionó el senador Varela.

El parlamentario colorado disidente aludió a que el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, futuro presidenciable cartista para el 2028, priorizaron el “WRC Rally del Paraguay 2026″ que culminó ayer en el departamento de Itapúa.

Peña y Alliana se instalaron en la zona Sur del país desde el jueves pasado, posteando constantemente en redes sobre sus presencias en la competencia motor mundial.

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Mientras en todo el país los médicos salieron a las calles en protesta en reclamo de una mejora salarial tras años de postergaciones. La situación de los profesionales llegó al límite con renuncias masivas ante la falta de respuestas del Gobierno.

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“Todo tiene un límite”

El precandidato a presidente de la República, Arnoldo Wiens, por el movimiento Colorado Añetete, compartió y coincidió con el posteo de Mario Varela, su compañero de equipo en la disidencia colorada. “Totalmente de acuerdo. Todo tiene un limite”, escribió el exsenador y exministro de Obras Públicas.

Wiens, en su gira por el país, recurrentemente cuestiona la gestión del gobierno de Peña en salud pública. El mismo reclamo lo hizo el propio titular de la ANR, y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes. El expresidente públicamente pidió que la administración Peña dé atención prioritaria a la la salud pública.