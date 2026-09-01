Diputados: Tras confirmar rekutu de Contralor, enfrían interpelación de ministra de Obras

El pedido de interpelación de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, se viene dilatando tras el trágico accidente en el cruce Pedrozo de la Ruta PY02, que dejó como saldo seis personas fallecidas.

El accidente fue hace un mes, pero en la Cámara Baja buscan enfriar el pedido de interpelación y que vaya como tantos otros al “opareí” aprovechándose del paso del tiempo y el olvido ciudadano.

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El pedido de interpelación a Claudia Centurión estaba en el punto siete del orden del día de la sesión de hoy, pero los cartistas y sus aliados del tercer espacio tras reelegir a Camilo Benítez como contralor en una sesión extraordinaria fueron abandonando el recinto parlamentario por lo cual no se pudo seguir con la agenda.

Como ya se volvió costumbre, la sesión de la Cámara de Diputados quedó sin quórum sin tratar siquiera un punto del orden del día previsto para la fecha. Esta metodología la implementa generalmente el cartismo para salvar a cuestionados ministros, directores o funcionarios ligados al poder y otorgarles impunidad.

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Claudia Centurión acumuló sobre sus espaldas dos pedidos de interpelación tras el accidente en la zona de obras de Rutas del Este. En la Cámara Alta el pedido fue postergado por 22 días, mientras que en Diputados se sigue evitando incluso su tratamiento.

La ministra de Obras sí asistió a la mesa directiva de la Cámara de Senadores convocada por el cartista Basilio “Bachi” Núñez en donde cantinfleó por más de tres horas, según indicaron los senadores opositores al salir de la reunión.

Centurión, durante sus explicaciones culpó a todos menos a su gestión sobre los cuestionamientos de los datos técnicos en la construcción de la duplicación de la Ruta PY02, el retraso en la construcción del viaducto y el retiro del polémico semáforo que ya se cobró varias vidas inocentes.