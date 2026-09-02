Colorados dejan sin quórum al Senado mientras opositores cuestionaban al Gobierno por crisis de médicos

La sesión ordinaria, convocada para las 9:00, terminó siendo levantada por falta de quórum, justamente cuando desde la oposición y sectores disidentes del Partido Colorado se cuestionaba la falta de reacción del Poder Ejecutivo frente a las dimisiones de profesionales de la salud.

Durante el espacio de oradores, varios senadores reclamaron al Gobierno una respuesta ante la situación de los médicos. Sin embargo, el pleno no logró mantener el número necesario de 23 de 45 legisladores para continuar con la sesión.

El episodio se produjo luego de que distintos legisladores plantearan la necesidad de buscar una salida al conflicto salarial y evitar que las renuncias profundicen la crisis del sistema sanitario.

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Posteriormente, se convocó a una sesión extraordinaria apenas 30 minutos después. En esa instancia se logró reunir nuevamente el quórum necesario para iniciar la sesión.

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A diferencia de la sesión ordinaria, el espacio de oradores fue limitado a cinco minutos por legislador, reduciendo el tiempo destinado a las intervenciones y a los cuestionamientos políticos.

Lilian Samaniego pide mediar ante la renuncia masiva de médicos

La primera senadora en abordar el conflicto fue la colorada disidente Lilian Samaniego, quien cuestionó la posibilidad de aceptar la renuncia masiva de profesionales altamente calificados.

“No se puede aceptar la renuncia masiva de gente tan calificada”, sostuvo Samaniego, al tiempo de pedir que el Congreso intervenga y medie ante la situación. La legisladora consideró que el conflicto requiere una respuesta institucional ante el impacto que puede generar la salida de médicos del sistema público.

La senadora colorada disidente Blanca Ovelar también centró su intervención en la crisis sanitaria y cuestionó que el presidente Santiago Peña no se haya pronunciado públicamente sobre la huelga de médicos.

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Ovelar calificó la medida de fuerza como histórica y manifestó su sorpresa por la falta de respuestas del Poder Ejecutivo. “Me extraña la falta de respuestas”, afirmó ante el pleno del Senado.

El senador Eduardo Nakayama (PLRA) también se refirió a la crisis y planteó que el presidente de la República tenga voluntad política para revisar y recortar el seguro médico VIP de los funcionarios públicos.

El legislador sostuvo que existen gastos que podrían ser revisados para liberar recursos y destinarlos a áreas consideradas prioritarias, como la salud.

Beto Ovelar plantea subir impuestos y una “lipoaspiración” del PGN

El senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) fue el único oficialista que intervino específicamente sobre la crisis de los médicos.

Ovelar planteó la posibilidad de aumentar los impuestos al sector empresarial y al tabaco para fortalecer la inversión pública y social. Sin embargo, reconoció que varios integrantes de su propia bancada no acompañan su postura. “Tenemos que hacer una lipoaspiración presupuestaria”, sostuvo.

El senador colorado también señaló que la discusión salarial no debería limitarse únicamente a los médicos del Ministerio de Salud, sino contemplar a los profesionales de la salud en general.

Iramain cuestiona los argumentos del gobierno

Una de las intervenciones más duras fue la del senador Ignacio Iramain (Independiente), quien rechazó los argumentos utilizados por el oficialismo para comparar los salarios de los médicos paraguayos con los de otros países de la región.

“Comparar el salario de los médicos de la región con el salario que perciben nuestros médicos es una falacia”, afirmó.

Iramain sostuvo que con este tipo de comparaciones se busca “desprestigiar la recomposición salarial” que reclaman los profesionales.

El senador afirmó además que existen recursos, pero que se necesita una reestructuración del Presupuesto e incluso evaluar un aumento de impuestos. “El colapso se nos viene, este Presupuesto General de la Nación 2027 es un mamotreto para no resolver nada”, cuestionó.

Y lanzó una dura advertencia al Ejecutivo: “Resuelvan con los médicos, no sean soberbios ni necios”.

Control del quórum interrumpe el debate

Mientras Iramain desarrollaba su intervención, se realizó nuevamente el control del quórum en el Senado.

En ese momento, cuando se encaminaba el levantamiento de la sesión, la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) pidió utilizar el sistema de votación electrónica para que queden registrados los presentes.

La senadora Esperanza Martínez (PPC), por su parte, cuestionó la ausencia de varios de sus colegas y señaló que algunos se encontraban almorzando. El senador Ever Villalba (PLRA) dijo que era una vergüenza y dijo a viva voz que los senadores ¡ganan el doble que los médicos y se ausentan!.

Finalmente, el senador Ramón Retamozo, quien presidía la sesión en ese momento, terminó levantando la reunión por falta de quórum. Solo 12 senadores y cuatro colorados estuvieron en la sala.

El Senado con acto artístico por el Día de la Guarania y cumpleaños

Antes del debate político, la sesión tuvo un momento protocolar y artístico. Como ocurre en la primera sesión de cada mes, Andrea Valobra, cantante de la Orquesta Sinfónica del Congreso, interpretó el Himno Nacional.

El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), aprovechó posteriormente para felicitar por su cumpleaños a la senadora Blanca Ovelar y a los senadores José “Pakova” Ledesma (PLRA, aliado cartista) y Carlos Núñez Agüero (ANR, HC).

Luego, la senadora Lizarella Valiente (ANR, HC) solicitó a Valobra interpretar otras canciones en conmemoración del Día Nacional de la Guarania, celebrado el 27 de agosto. El momento artístico se extendió durante unos 15 minutos.

Tras finalizar la actividad cultural, Bachi Núñez otorgó cinco minutos a cada senador para el espacio de oradores y reclamó mayor responsabilidad a sus colegas, señalando que inicialmente solo 20 legisladores se encontraban en sala.

El presidente del Senado, Basilio Núñez, percibe mensualmente la suma de G. 42.201.900. Otros senadores dependiendo del cargo que ocupan en la mesa directiva desciende y el general G. 37.900.00.