Mafia en IPS: “paredón de fusilamiento” necesitan los responsables, dice senadora del PPC

El IPS desembolsó entre 2024 y 2025 más de G. 104.226 millones (US$ 17,3 millones) bajo el rubro de gastos judiciales para pagar a proveedores por servicios fuera de contrato, violando la Ley de Contrataciones Públicas, según el informe que remitió la Contraloría General de la República (CGR) al Congreso Nacional.

La firma Audicon, de Jacinto Santamaría y Marta González, contratada para una promocionada auditoría externa, es uno de dos contratistas que cobraron sin que existiera siquiera una sentencia ni homologación judicial. El periodo analizado por la CGR corresponde a la presidencia del imputado Jorge Brítez, tiempo en el que José “José’i” González Maldonado, también investigado por la fiscalía pero por otra causa, se desempeñó como director de asesoría jurídica.

La senadora del PPC, Esperanza Martínez, quien es una de las impulsoras de la creación de una comisión especial del Senado para investigar lo que ocurre en la previsional, fue contundente al afirmar que los responsables de estos hechos lo que necesitan es un “paredón de fusilamiento”.

“Yo creo que paredón de fusilamiento es lo que necesitan. Es algo increíble cómo se sostuvo tanto tiempo un esquema de corrupción a expensas de miles de usuarios que lloraban todos los días por los pasillos. Es criminal y yo creo que la justicia tiene no solamente que castigar, tiene que recuperar esos bienes”, sostuvo.

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Senadora exige recuperar bienes robados al IPS

La legisladora cuestionó que muchos responsables de hechos de corrupción van presos ocho años y estos dejan como una herencia anticipada a toda su familia el dinero robado para que viva de ese dinero, para después volver como “perro arrepentido” y continuar viviendo impunemente con el dinero mal habido.

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“Acá hay que recuperar. La Procuraduría tiene que, acá tienen que recuperarse los bienes y restituir los servicios y recuperar lo que es propio de lo que se robó, hay que devolver y hay que castigar al que robó. Eso es lo que tiene que hacerse para que realmente este país empiece a tener un nuevo país donde en realidad la transparencia, el buen uso los criterios de la función pública, que son servicio y no robo a mano armada como es, se vuelvan a instalar”(sic), insistió.

Sobre la falta de remisión de los integrantes de la comisión especial que aguardan las autoridades de la Cámara de Senadores, se excusó por su ausencia tanto por un viaje, como por enfermedad, aunque afirmó que para el transcurso del día estarían remitiendo la lista de integrantes propuestos desde la bancada democrática e insistió en que no existe falta de voluntad.

Sobre los cuestionamientos a que la creación de una comisión podría no generar cambio alguno, respondió que el ejemplo práctico de como funcionó una comisión es la que trató y recibió a las víctimas de La Mafia de los Pagarés, tras la cual están por sacar entre cuatro y seis leyes que lograron organizar más de 10.000 expedientes de personas que han sido afectadas y que se están haciendo los trámites para la recuperación de su dinero o en todo caso para su salida del esquema.

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Senadora defiende creación de comisiones especiales

Recordó que también se conformó la comisión de investigación de la mafia de los títulos, a raíz del caso de Hernán Rivas, procesado por su supuesto título falso de abogado que utilizó para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y que hoy dicha comisión investiga más de 100 instituciones que tendrían irregularidades.

“Tenemos que cambiar de aquí en adelante, pero también hay que castigar, hay que cerrar, hay que clausurar algunos que sabemos que han emitido una cantidad de títulos falsos y no pueden continuar este actuando como si no hubiera pasado nada. De 100 instituciones, hay que disminuir muchas de ellas. Hoy tienen que estar cerradas y clausuradas. Y ese proceso vamos a hacerlo aunque tengamos que trabajar más periodos renovando la vigencia”, insistió.

Agregó que con el caso conocido como La Mafia del IPS también agudizarán la investigación y podrían obligar a la Fiscalía a que haga su trabajo y puedan tener resultados, no solamente castigando a los responsables, sino también recuperando el dinero robado. “Esa plata tiene que volver a la institución”, sentenció.

Esperanza critica indolencia de Santiago Peña

Sobre el reclamo de los médicos del Sindicato Nacional de Médicos (sinamed) que exigen un reajuste salarial que no tienen desde 2012, además del reabastecimiento de hospitales, el pago por feriados trabajados y la desprecarización de médicos contratados, Esperanza Martínez lamentó que el Presidente de la República, Santiago Peña, está menoscabando la rabia e indignación de los médicos.

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“Creo que es muy grave. Creo que es, no sé si es una actitud necia del Presidente de la República que no quiere ceder o es una torpeza simplemente política. Pero el presidente está menoscabando la rabia, la indignación de los médicos que yo en toda mi vida sanitaria nunca he visto una movilización de estas características. Nunca los he visto a los colegas tan cohesionados, tan enojados y con una medida tan masiva”, refirió.

Criticó al gobierno, al considerar que Óscar Lovera, ministro de Economía y Finanzas, “fue tan inteligente” para hacer toda una ingeniería y conseguir fondos para el pago de insumos, pero no se hizo lo mismo para pagarle a los médicos, siendo que para concretar dicho pago alcanzaría US$ 100 millones por año, según estiman. Además, tildó de “capricho” al “fantasma” que instala el gobierno al decir que si ceden al pedido de los médicos, otros gremios también empezarían a exigir.

Calificó de “mitã’i caprichoso” a Santiago Peña, ya que cuestionó como parece vivir en una nube que no toca la tierra, tras el video que se dio a conocer donde se ve al mandatario bailando en un evento del Mundial del Rally mientras que los médicos hacían huelga.

“Mitã’i caprichoso y realmente parece como que vive en una nube que no toca la tierra. Él está ahí bailando en el rally, porque lo que más molesta del Presidente Santiago Peña es su indolencia, su situación. Él cree que esto va a pasar, no tuvo un solo gesto, no habló, no hizo una conferencia de prensa, no dijo ‘voy a resolver el problema’, no emitió sonido, no le importa, al contrario, si se va de viaje, se va a ir acá, se va a bailar”, lamentó.

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Relación de Cerimedo con gobierno de Peña

Por último, recordó que las campañas en redes sociales de desprestigio hacia actores sociales ya no pueden ser sostenidas, tras el esquema descubierto de las granjas de bots manejadas por Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia, a raíz de un allanamiento de su vivienda en el marco de la investigación del intento de feminicidio de su pareja, y quien también es investigado por presunto lavado de dinero.

Cerimedo, quien en un video calificó como su “gran amigo” y socio indispensable a Andrés “Andy” Rivas, asesor político del presidente de Paraguay, Santiago Peña, y del vicepresidente Pedro Alliana, es criticado por manipular la opinión pública con bots, alterando los algoritmos en redes sociales, lo que hasta el expresidente de Colombia, Gustavo Petro lo acusó de manipular de esta forma las elecciones.

“Como no tienen respuesta, lo único que tienen es la campaña de desacreditación que ya nadie cree. Después de Cerimedo, ya todos sabemos cuando te viene un ataque ‘Esperanza, sos zurda, Esperanza, sos Venezuela, Esperanza’, ya todo el mundo se mata de la risa. Ya se desmanteló este sistema perverso y que se instaló desde los gobiernos en toda América Latina, con la instalación de los gobiernos de derecha. Entonces, ya caen en el ridículo”, concluyó.