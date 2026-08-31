IPS mueve fichas: anuncian medidas para calmar la crisis médica

En medio de un escenario de alta tensión y convulsión en el sistema sanitario del país, el Instituto de Previsión Social (IPS) anunció que inició una serie de respuestas institucionales orientadas a mejorar las condiciones laborales y salariales del personal de blanco.

Lea más: IPS sin presupuesto para fármacos: recurrirán a fondos del 2027 tras caída de cobertura

Este viraje en la gestión fue comunicado por el presidente del Consejo de Administración, Isaías Fretes, durante un encuentro telemático que congregó a directores de hospitales, clínicas y unidades sanitarias de todo el territorio nacional.

IPS bajo la sombra de la huelga y las renuncias masivas

El anuncio del IPS ocurre en medio de una crisis que golpea al Ministerio de Salud Pública (MSPBS). Los médicos de los hospitales públicos iniciaron el pasado lunes 24 de agosto una huelga general en reclamo de reivindicaciones históricas: salarios dignos, fin de la precariedad laboral y mejoras en la infraestructura hospitalaria.

La situación ha llegado a un punto crítico. Esta mañana un contingente de unos 200 médicos de hospitales de referencia, presentaron sus renuncias, lo que dejaría al sistema público al borde del colapso total.

Ante este panorama adverso, las autoridades del IPS —con la participación de Jimmy Jiménez como consejero representante del Ministerio de Salud— buscan enviar una señal de contención al sector médico que brinda atención en los servicios del seguro social, mediante medidas específicas:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Reducción de carga horaria: Se confirmó que continuarán avanzando el Se confirmó que continuarán avanzando el plan de reducción de carga horaria durante todo el mes de septiembre, aliviando el desgaste físico del personal. Desprecarización laboral: Se anunció formalmente el inicio del proceso de desprecarización laboral, con mejores condiciones salariales. Se anunció formalmente el inicio del proceso de desprecarización laboral, con mejores condiciones salariales. Concursos para subespecialistas: Se confirmó que se pondrá en marcha un concurso público con remuneraciones más competitivas para captar y retener talento en áreas críticas y de alta demanda (subespecialistas).

“Nosotros solos no podemos”, afirma Isaías Fretes

Durante la reunión telemática, Fretes reconoció que la administración central no puede avanzar sola y apeló a la construcción de un liderazgo conjunto con los directores de los servicios. En esa línea, anunció que se implementará una nueva modalidad de trabajo que contempla reuniones mensuales para escuchar de primera mano las necesidades operativas de cada región.

Lea más: IPS sin medicamentos: Asegurados gastan millones y venden hasta sus casas

“Nosotros solos no podemos. Nuestra misión es demostrarles nuestras buenas intenciones, nuestra buena conducción y un fuerte liderazgo, de modo tal que nos ganemos la credibilidad de ustedes”, expresó Fretes.

Como complemento a estas acciones, el gerente de Salud, Derlis León, anunció la puesta en marcha de un curso de Alta Gerencia de 120 horas dirigido a los responsables de los establecimientos sanitarios. El objetivo de esta capacitación, que se extenderá durante el resto del año, es dotar a los directores de herramientas modernas de gestión para optimizar la calidad de la atención y garantizar una respuesta empática y eficiente a los asegurados.

Lea más: Pacientes con cáncer del IPS se suman a reclamo de Apacfa por la huelga de médicos

El presidente del IPS afirmó que con estas medidas, las autoridades buscan equilibrar la balanza entre la exigencia de una gestión sanitaria eficiente y la urgente necesidad de apaciguar un clima laboral caldeado por el descontento y las amenazas de paralización total de los servicios médicos.