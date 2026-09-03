Defensor del Pueblo: Candidatos plantean descentralización y revisar amparos por medicamentos

Las propuestas fueron planteadas durante la tercera audiencia pública organizada por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, en el marco del proceso de selección de los candidatos que integrarán la terna para la Defensoría del Pueblo.

Uno de los principales puntos de coincidencia fue la necesidad de que la institución tenga una mayor presencia territorial y pueda atender los problemas de la ciudadanía sin que las personas tengan que trasladarse necesariamente hasta Asunción.

Walter Agustín Olmedo, sostuvo que la institución debe priorizar la atención de las personas en situación de vulnerabilidad y planteó revisar su estructura orgánica para lograr una respuesta más efectiva y eficaz.

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También propuso la capacitación permanente de los funcionarios y la creación de alianzas y redes de cooperación con instituciones y organismos vinculados a la defensa de los derechos humanos.

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Olmedo consideró, además, necesario facilitar el acceso a la justicia de las personas vulnerables mediante una mayor presencia de la Defensoría en los departamentos y regiones del país.

Alberto Daniel Riveros Mendoza, también planteó descentralizar la institución y crear oficinas regionales, mencionando como posibles puntos de atención a Concepción, San Pedro y Caaguazú.

Su planteamiento se resume en que “la Defensoría debe ir a la gente”, además de avanzar en la digitalización de los expedientes, establecer mecanismos para proteger el presupuesto institucional y crear un observatorio que contribuya a la toma de decisiones.

Hablaron de los amparos para acceder a medicamentos

El acceso a medicamentos fue uno de los temas centrales de las intervenciones. Nelson Manuel Morínigo Espínola, exfuncionario de la Defensoría del Pueblo, propuso analizar cuáles son los medicamentos más solicitados mediante amparos judiciales, de manera que esa información pueda utilizarse para mejorar la planificación presupuestaria.

Morínigo lamentó, además, que la institución no tenga legitimación activa en determinadas situaciones, lo que, según señaló, limita sus competencias.

Entre sus propuestas, también incluyó la utilización de inteligencia artificial, además de la creación de un Observatorio del Pueblo que pueda contribuir a la elaboración de proyectos de ley y a mecanismos vinculados con la iniciativa popular.

Senador prefiere que no salgan más amparos

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Javier Zacarías Irún (ANR, HC), destacó especialmente este planteamiento y cuestionó que los amparos para obtener medicamentos sean considerados por sí mismos un indicador positivo.

“El día que la Defensoría no tenga que hacer más amparos para conseguir medicamentos es el día en que hemos ganado”, sostuvo Zacarías Irún.

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El legislador señaló que los amparos pueden representar una respuesta urgente y positiva para una persona cuyos derechos están siendo vulnerados, pero no constituyen la solución al problema de fondo.

Según su planteamiento, la Defensoría debe trabajar para generar las condiciones necesarias para que los medicamentos no vuelvan a faltar y los ciudadanos no tengan que recurrir permanentemente a la Justicia para acceder a ellos.

Salud concentra buena parte de las denuncias ante la Defensoría

Lucía Amarilla, planteó fortalecer la digitalización y que los expedientes puedan ser consultados en línea. Mencionó datos de la institución según los cuales, de 4.813 denuncias, el 62% se concentró en Asunción, mientras que el área de salud aparece como uno de los principales motivos de reclamo.

Amarilla propuso fortalecer las delegaciones existentes, impulsar jornadas móviles de atención y articular acciones con gobernaciones y municipalidades.

También consideró que las denuncias relacionadas con salud no deben analizarse como hechos aislados, sino que la Defensoría debe identificar patrones que permitan determinar las causas de los problemas y promover soluciones estructurales.

Defensoría está centralizada en Asunción, cuestionan

Francisco Recalde Gutiérrez coincidió en la necesidad de descentralizar la institución. Señaló que la Defensoría está demasiado centralizada en Asunción, pese a que gran parte de los problemas que afectan a la población se encuentran fuera de la capital.

También planteó una mayor atención a las comunidades indígenas y a grupos de extranjeros que viven en el país.

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Por su parte, Miguel Ángel Mareco Chamorro, conocido dirigente gremial del área educativa, propuso fortalecer la articulación entre instituciones para reducir el consumo de drogas entre jóvenes y planteó que la Defensoría pueda actuar como enlace para facilitar que los pacientes reciban medicamentos oncológicos.

También consideró necesario recorrer los municipios más alejados.

Faltan entre cuatro y cinco audiencias antes de definir la terna

La audiencia pública de este jueves constituye la tercera etapa del ciclo de exposiciones de los postulantes a la Defensoría del Pueblo.

Según el cronograma manejado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, todavía quedarían aproximadamente cuatro o cinco audiencias públicas antes de concluir esta etapa.

Posteriormente, el Senado deberá avanzar en la selección de una terna de candidatos, que será remitida a la Cámara de Diputados.

Será finalmente Diputados la instancia encargada de designar al próximo defensor del Pueblo y defensor del Pueblo adjunto.