Mientras ministra de Obras está en campaña con Peña, interpelación por muertes va al freezer en Diputados

Esta mañana, la cuestionada ministra de Obras, Claudia Centurión acompañó al presidente de la República, Santiago Peña, que fue escrachado en J. Eulogio Estigarribia (Caaguazú), donde asistieron al acto por el 27° aniversario de la Asociación Paraguaya de Soja (APS), donde además de promocionar un acto oficial, la candidatura a intendente del colorado, Stanley Hildebrand, en paralelo, el presidente cartista de Diputados, Raúl Latorre firmó el cajoneo del pedido de interpelación de la ministra de Obras.

Lea más: Del “ubicol” al salvataje cartista: Ministra de Obras no sería interpelada por las muertes en Pedrozo

Pasado el mediodía, Latorre emitió el orden del día oficial de la Cámara de Diputados para su sesión ordinaria de este martes 8, donde ya no se incluye el pedido de citación e interpelación a la ministra de Obras, Claudia Centurión, que venía siendo pateado hace dos semanas por la rebonería de Diputados.

Un grupo de diputados de la oposición había planteado la interpelación de Centurión a consecuencia del accidente fatal que costó la vida a 6 personas en la zona de Pedrozo (Ypacaraí). Donde, si bien fue un camión que perdió los frenos el que embistió a los ocupantes de vehículos que aguardaban la luz verde del semáforo, se recriminó también la responsabilidad institucional del MOPC.

Esto por haber mantenido el semáforo en un sitio donde la pronunciada pendiente ya había ocasionado muertes similares con anterioridad y, sobre todo, por el retraso de las obras de paso a desnivel, que originalmente estaba previsto que finalizara para marzo de este año.

El cartismo, aprovechando la irresponsabilidad de la mayoría de la Cámara Baja, que convirtió la falta de quórum en las sesiones en una costumbre, hizo que la indignación por las seis muertes se vaya enfriando y ahora ya definitivamente cajonearan este pedido de interpelación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De hecho, en el acto, también estuvieron junto a Centurión el líder de bancada de Honor Colorado en Diputados, Miguel Del Puerto, que la viene defendiendo abiertamente.

De hecho, ya se volvió costumbre de la aplanadora cartista en ambas cámaras del Congreso el frenar todo pedido de interpelación contra autoridades del gobierno de Santiago Peña, llevando hasta ahora un “marcador perfecto” de bloqueos, con 12 pedidos de interpelación rechazados o cajoneados desde junio de 2023.

A Centurión le resta un último pedido de interpelación por el mismo caso de Pedrozo, pero en ese caso en la Cámara de Senadores, donde ya está previsto que corra la misma suerte, es decir, que sea truncado.

Esto ya que los propios proponentes habían pedido la postergación por un mes, pero ya con el aviso de los cartistas que pretendían rechazarlo, alegando que la ministra ya concurrió ante la mesa directiva del Senado a responder los cuestionamientos.