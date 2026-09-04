Sole Nuñez promete punto final a burocracia corrupta que exprime a las Mipymes

Sole Núñez, candidata de la alianza opositora “Juntos por Asunción” (Lista 4), se reunió con miembros de la Asociación de Emprendedores del Paraguay (ASEPY), a quienes prometió terminar con los incontables trámites y trabas puestas desde el municipio para sus iniciativas empresariales.

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“Me voy a ocupar de que la ley de Mipymes vigente no sea letra muerta, porque Paraguay tiene un exceso de leyes, el problema está en que se apliquen esas leyes” indicó.

Manifestó que en su gestión se buscará simplificar los trámites con una ventanilla única y la obtención de una patente, que hoy lleva meses, en sólo horas.

Puso como ejemplo la utilización de tecnología y mecanismos simples de seguimiento de expedientes para permitir la transparencia y agilización de trámites y ello también, en la obtención de licencias y patentes comerciales.

Trabas a Pymes son extorsivas

Núñez señaló que el actual caos y desorden en los procedimientos empresariales no son casuales, sino parte del esquema extorsivo y corrupto que hoy se mantiene en los trámites municipales.

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“La digitalización de los procesos es clave para terminar con la burocracia y la corrupción interna, la existencia de las cajas paralelas y las roscas extorsivas que no son aisladas, sino parte de una estructura empotrada en el municipio que no se eliminará sólo con buenas intenciones” resaltó.

La candidata de la Alianza estuvo acompañada de su esposo Bruno Defelippe, quien, en su carácter de ex presidente de la Asepy, manifestó la relevancia de una gestión municipal enfocada en el emprendedor.

Asimismo, el ex juez Pedro Mayor Martínez, quien es candidato a la Junta Municipal de la Lista 3, agregó que es imperativa la depuración de los procedimientos para la desburocratización de los trámites, lo que se impulsará desde la concejalía municipal.

“Yo creo que Asunción no está como está por culpa de la gente, está como está porque no tenemos la autoridad correcta” enfatizó.

Sangrado financiero

Finalmente, la candidata fue consultada sobre cómo parar el sangrado financiero. Reiteró su decisión de enfrentar a la maquinaria perversa instalada, especialmente, en la recaudación a través de las llamadas cajas paralelas.

“Yo no les tengo miedo porque sé que mi respaldo será la gente. Las ciudades que lograron reformas importantes en su historia lo hicieron porque los vecinos y vecinas respaldaron a su gobierno local” finalizó.

Las elecciones municipales en Asunción son el 4 de octubre de 2026. El último intendente electo, Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC), actualmente procesado por corrupción y desvío de fondos, fue protegido por el cartismo hasta que fue obligado a renunciar. Asumió como interino Luis Bello y ahora el oficialismo busca mantener el poder con Camilo Pérez (ANR, HC).