Maidana descarta juicios políticos a ministros de la Corte Suprema de Justicia

En medio de crecientes rumores en los pasillos del Congreso Nacional sobre supuestos planteamientos orientados a enjuiciar a integrantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) —con la presunta intención de renovar ministros para afianzar al oficialismo—, el senador colorado cartista Derlis Maidana desmintió categóricamente dicha situación.

El parlamentario aseguró haber abordado el tema directamente con el Poder Ejecutivo. “Ayer conversé con el presidente de la República, Santiago Peña, sobre esta situación y él me dijo que no hay ninguna iniciativa por parte del Ejecutivo ni del oficialismo para destituir o reemplazar a los ministros de la Corte Suprema de Justicia”.

Por otra parte, el legislador fue consultado sobre las críticas generadas tras la reelección de Camilo Benítez como Contralor y la designación de Armindo Torres como Subcontralor General.

Sectores de oposición cuestionaron que ambos cargos clave de control recaigan en una misma afiliación política (el Partido Colorado), advirtiendo un debilitamiento del equilibrio democrático y de la fiscalización del poder público.

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Ante esto, Maidana respaldó los nombramientos al señalar que ambos funcionarios “cumplen con todos los requisitos para desempeñar tanto el cargo de Contralor como Subcontralor General de la República”.

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Asimismo, minimizó los cuestionamientos políticos y sentenció: “El cuestionamiento a Camilo era que sea colorado, no su labor como Contralor de la República”.

La crisis en el sector salud

Al mencionarle la compleja situación que atraviesa el sistema sanitario nacional, marcado por reclamos del sector médico y renuncias masivas, Maidana remarcó que el presidente Santiago Peña se encuentra enfocado en sus labores de gobierno, además de estar apoyando al partido con miras a las elecciones municpales.

Sin embargo, el parlamentario reconoció la necesidad de un acercamiento directo para destrabar el conflicto.

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Admitió que faltaría una reunión “mano a mano” entre el primer mandatario y los representantes de los gremios médicos con el fin de zanjar diferencias y alcanzar un acuerdo definitivo.

“Reconocemos que se tiene que seguir mejorando el servicio de Salud”, concluyó.