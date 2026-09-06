Defensa al consumidor: Proyectan modificar varios artículos para evitar prácticas abusivas

Se trata del proyecto “Que modifica el artículo 2 y amplía los artículos 28, 30 y 44 de la ley N° 1334/98 De Defensa al Consumidor y Del Usuario" presentado por los diputados Juan Manuel Acevedo (PLRA) y Santiago Benítez (ANR-HC).

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Los proyectistas argumentan que numerosos consumidores se encuentran frente a contratos de adhesión cuyas condiciones son establecidas unilateralmente por empresas o proveedores, sin posibilidad real de negociación y que, debido a la desigualdad de condiciones sus derechos son atropellados.

Los diputados pedrojuaninos agregan que entre estas situaciones se encuentran la imposición de jurisdicciones alejadas del domicilio del consumidor, que pueden convertirse en una barrera para acceder a la justicia.

Así como, la negativa injustificada a recibir pagos; la utilización de mecanismos contractuales o procesales que dificulten el ejercicio del derecho de defensa; y la existencia de cláusulas que, por su contenido o alcance, puedan resultar abusivas para quien se encuentra en una posición contractual más débil.

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Las modificaciones propuestas pretenden que ningún ciudadano sea privado de la posibilidad de reclamar por sus derechos debido a cláusulas contractuales abusivas, obstáculos procesales o condiciones que hagan excesivamente gravoso el acceso a la justicia.

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En el proyecto de ley se plantea además que las controversias derivadas de los contratos deberán tramitarse por la vía ordinaria, garantizando el pleno ejercicio del derecho de consumidor.

Además,se será nula toda cláusula, mecanismo o práctica que directa o indirectamente pretenda conferir carácter ejecutivo al contrato o limitar las defensas del consumidor.

El proyecto de ley fue presentado el pasado 1 de setiembre en la Cámara de Diputados y girado a diferentes comisiones para su análisis y posterior tratamiento.