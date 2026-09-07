Asistente de diputado, denunciado por supuesta apropiación

Representantes de la empresa Dynamo A/V, de Luque, dedicada a la realización y alquiler de equipos para cobertura audiovisual de eventos, denunciaron ante la Comisaría Tercera de Central que el funcionario de la Cámara de Diputados, Didier Joel Cristaldo Ramos, se niega a devolver los equipos alquilados por un valor total de G. 50 millones.

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La denuncia fue formulada por Enzo Nicolás Villasanti Dávalos y Héctor Fabián Piris Da Motta, quienes dejaron constancia de un presunto hecho de apropiación. Narraron que Cristaldo Ramos alquiló los equipos y luego se negó a devolverlos.

En la denuncia consta que los afectados advirtieron a Cristaldo sobre la presentación del caso ante la Policía. El funcionario se habría molestado y amenazado con responder entregando los aparatos junto con un abogado y una escribana, para luego cortar toda comunicación.

El equipo denunciado como apropiado consiste en:

Una cámara de video profesional marca Sony, modelo FX3, con número de serie ILMEFX34978135.

Dos baterías recargables originales de la marca Sony, modelo NP-FZ100.

Un lente fotográfico profesional marca Canon, modelo EF24-70mm f/2.8 L II USM.

Un adaptador de montura marca Sigma, modelo MC-11.

Una tarjeta de memoria marca Lexar, tipo CFexpress Tipo A.

Una maleta rígida de color negro.

Una jaula de protección marca SmallRig 4183B.

Un cargador original de la marca Sony, modelo BC-QZ1.

Denuncian vínculos políticos y planillerismo

Los afectados señalaron que, según sus averiguaciones, el funcionario ni siquiera estaría cumpliendo sus funciones dentro de la Cámara Baja y que la investigación en su contra se estaría dilatando debido a influencias políticas.

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Mencionan que Cristaldo ejercería como chofer o asistente del polémico diputado Esteban Samaniego (ANR, HC), quien se encuentra procesado por presunta corrupción cometida durante su gestión como intendente, pero cuyo pedido de desafuero sigue congelado en el pleno de la Cámara.

Agregan que otras productoras también habrían sido víctimas de maniobras similares por parte de la misma persona.

ABC Digital trató de contactar con el denunciado, pero sus dos números celulares disponibles estaban fuera de servicio.