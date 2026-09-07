Operativo Redención: “Hay una nebulosa bastante acentuada”, según senadores sobre operativo de la Senad

El operativo se realizó el pasado 14 de agosto y terminó con la muerte de Antonio Carrillo, señalado por las autoridades como líder de una comunidad indígena vinculado al grupo criminal de Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho, y del profesor Catalino Correa.

Según la versión oficial, los sospechosos portaban armas de guerra y dispararon contra agentes de la Senad. Sin embargo, familiares y pobladores de la comunidad sostienen una versión diferente y aseguran que Correa era un docente que se encontraba en la zona por una actividad relacionada con el Día del Niño.

La senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional, cuestionó las explicaciones brindadas por Rachid, -quien solicitó una reunión reservada con los senadores- y sostuvo que todavía existen dudas sobre varios aspectos del procedimiento. Afirmó que, según la explicación recibida, la Senad habría ingresado a un camino vecinal tras una orden de allanamiento, pero consideró que faltan elementos para comprender cómo se desarrolló el operativo.

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“Para mí, no cierra esta historia”, manifestó Paredes, quien también puso en duda que pueda descartarse de manera categórica una eventual filtración de información sobre el procedimiento.

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La legisladora dijo, además, que existen dudas, particularmente, sobre la participación del profesor Catalino Correa. Señaló que el hecho de que supuestamente se hayan encontrado armas en un vehículo no demuestra por sí solo que el docente haya estado en posesión de ellas.

Apunta a la versión dada sobre el profesor abatido

Paredes afirmó que Rachid pudo apuntar a Carrillo como integrante vinculado presuntamente al primer anillo del narcotraficante prófugo Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho, pero que no logró explicar con la misma claridad cuál era la participación de Correa.

“Existen dudas razonables, desde mi punto de vista, en cuanto a la participación, sobre todo del maestro”, sostuvo la senadora, quien agregó que las autoridades mencionaron la existencia de escuchas telefónicas relacionadas con Carrillo, pero que esas pruebas no fueron exhibidas ante los legisladores.

Para Paredes, la Fiscalía tendrá un papel fundamental para determinar si efectivamente se produjo una emboscada y si hubo un intercambio de disparos, tal como sostiene la versión oficial de la Senad.

Filizzola cuestiona la versión oficial

El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP) también expresó reparos sobre las explicaciones brindadas por Rachid. Relató que pobladores de Corpus Christi sostienen que Carrillo y Correa se dirigían a una reunión con el administrador de una estancia y que, posteriormente, habrían sido detenidos y torturados por civiles antes de la intervención de la Senad.

Filizzola puso especial atención en elementos que, según señaló, deben ser aclarados por la investigación, entre ellos los rastros de ataduras que, de acuerdo con el relato, presentaban los cuerpos en muñecas y tobillos, además de la posición en la que fue encontrado Correa dentro del vehículo.

El legislador sostuvo, además, que Rachid se refirió principalmente a información de inteligencia, pero que no presentó documentación que permita respaldar ante los senadores la versión sobre la vinculación de los fallecidos con la estructura criminal.

Piden una investigación interna en la Senad

Filizzola consideró que no debería aguardarse únicamente a la investigación fiscal y planteó la necesidad de una investigación interna dentro de la Senad para determinar si los agentes actuaron correctamente.

Según explicó, esa investigación permitiría establecer si existió alguna irregularidad o exceso en el uso de la fuerza, pero también serviría para respaldar a los agentes en caso de que se determinara que utilizaron la fuerza letal de manera legítima.

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El senador señaló que existen numerosos testimonios de pobladores y pronunciamientos de instituciones y referentes religiosos que coinciden en cuestionar la versión oficial. Por ello, consideró que la explicación brindada hasta ahora resulta insuficiente. “Hay demasiados testimonios que son coincidentes y hacen que la versión oficial sea bastante endeble”, afirmó.

Los legisladores coincidieron en que las explicaciones de Rachid no fueron suficientes para cerrar el caso y que será clave conocer las pruebas que aporte la Fiscalía para determinar qué ocurrió realmente durante el operativo Redención.

Rachid se retiró raudamente al culminar la reunión sin brindar declaraciones a los medios de prensa.