IPS frena licitación y celebra ahorros récord

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), bajo el liderazgo de Isaías Fretes, analizó está mañana un paquete de adjudicaciones y procesos licitatorios presentados por la Gerencia de Abastecimiento y Logística.

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Por un lado, se consolidaron ahorros de hasta el 54% en servicios esenciales, algo que Fretes consideró “histórico”. Por el otro, las autoridades del IPS frenaron procesos sensibles ante cuestionamientos legales y operativos.

Ahorros récord en ascensores y alimentación

Durante la sesión se presentó el informe final de reevaluación de la LPN 44/2025, enfocada en el mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores de las áreas centrales y metropolitanas. Los consejeros destacaron que la oferta seleccionada se ubicó un 54% por debajo del precio referencial estimado inicialmente por la previsional, generando un alivio financiero sustancial para la institución.

“Se obtiene un importante ahorro para la institución”, celebró el consejero José Jara Rojas, representante de Jubilados y Pensionados.

En la sesión de hoy no se mencionó el contrato vigente para el mantenimiento de elevadores del Hospital Central, pero el pasado 11 de junio, durante la sesión del Consejo, los miembros habían acordado rescindir el contrato con la empresa Renfe S.A., cuyo representante es Santiago González, además de iniciar una investigación administrativa ante la prolongada falta de ascensores.

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En la misma línea, el proceso para la contratación de servicios personalizados de alimentación destinados a funcionarios y pacientes del Hospital 12 de Junio (LPN 56/2025) fue aprobado, tras confirmarse un ahorro del 25% en relación con la oferta más baja analizada. Tras la visita realizada por las autoridades del IPS en junio pasado, se dieron a conocer terribles precariedad en el Hospital 12 de Junio, como que el personal de salud incluso hace “vaquitas” para costear su alimentación.

Licitación de limpieza bajo la lupa

El Consejo debatió también sobre la LPN 28/2026 para el servicio de limpieza e higienización para las distintas dependencias del interior del país. Ante la existencia de protestas formales presentadas por oferentes y dudas sobre los plazos operativos, el Consejo resolvió unánimemente suspender el tratamiento y dejarlo pendiente.

Los consejeros exigieron a las áreas técnicas y jurídicas un plan de contingencia institucional. El objetivo es blindar a los hospitales del interior para evitar que la institución quede sin cobertura de aseo e higienización ante eventuales retrasos procesales.

Los últimos contratos de la previsional con empresas tercerizadas de limpieza revelan un pago por trabajador de hasta G. 9,5 millones mensual. Sin embargo, los empleados han denunciado ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que cobran menos del salario mínimo legal.

Estas decisiones se dan en un contexto donde las autoridades del IPS insisten permanentemente en la importancia de cuidar rigurosamente los recursos de la institución. El Consejo reiteró que se busca gastar mejor los fondos previsionales, protegiendo el seguro social pero cuidando que no falta nada al asegurado que aporta su salario mensualmente.