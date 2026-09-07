Seis intendentes bloqueados por no rendir cuentas ante el MEF

La transferencia realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue de G. 2,33 billones al cierre de agosto, según el informe de la Dirección General de Departamentos y Municipios (DGDM).

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Según el documento se distribuyó entre las 17 gobernaciones un total de G. 1.599.295 millones, mientras que las municipalidades percibieron G. 739.961 millones al cierre de agosto.

Los recursos desembolsados provienen de royalties, impuesto al valor agregado, canon por juegos de azar y otras compensaciones estatales.

Seis comunas bloqueadas

Según la planilla, no recibieron aportes la Municipalidad de Asunción a cargo del cartista Luis Bello, la Municipalidad de Paso Barreto, cuyo intendente es Milciades Arce (PLRA) y la Municipalidad de Juan de Mena a cargo del liberal Fabio Díaz.

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Tampoco recibió transferencia la Municipalidad de Valenzuela cuya intendenta es la enjuiciada Mirtha Fernández (PLRA), la Municipalidad de Villa Hayes cuya intendente es Sol Núñez (ANR-HC) y la Municipalidad de Fuerte Olimpo a cargo de Moisés Recalde (ANR-HC).

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Para acceder a dichos recursos los intendentes y gobernadores deben presentar su rendición de cuentas e informes cuatrimestrales al Ministerio de Economía y a la Contraloría General de la República. Además de estar al día con la transferencia de aportes por parte de sus funcionarios a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal.

El incumplimiento de los requisitos legales obliga al Tesoro Nacional a suspender las transferencias de los recursos financieros, hasta tanto se regularice la presentación de la rendición de cuentas e informes.