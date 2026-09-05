PGN 2027: Manuel Ferreira analiza los números ocultos tras el proyecto económico

El proyecto del PGN 2027 presentado al Congreso Nacional, esta semana, por el ministro de Economía, Óscar Lovera, totaliza G. 166,3 billones (US$ 25.754,4 millones). El escenario oficial prevé un crecimiento del PIB de 4,2%, un PIB nominal de G. 433,0 billones (cerca de US$ 67.062,8 millones), una inflación de 3,5%, un tipo de cambio de G. 6.458 por dólar y un aumento de 8,6% en la recaudación de impuestos frente a las estimaciones de 2026.

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Un tipo de cambio irreal para cuadrar las cuentas

“El Ministerio de Economía fijó la cotización del dólar en G. 6.458 para el cálculo del Presupuesto General de la Nación para el año que viene. Sin embargo, la divisa cotiza cerca de los G. 5.900 en el mercado libre”, resaltó Ferreira en el curso del programa Enfoque Económico emitido el sábado último por ABC TV.

Dijo que esa diferencia artificial permite abultar en el papel la recaudación de impuestos y los recursos por endeudamiento para que el presupuesto parezca equilibrado. “Nosotros no creemos, y las expectativas que se presentan en el Banco Central tampoco, que el dólar vaya a subir”, acotó.

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Deudas para consumo diario: un riesgo para la economía

En esa línea refirió que el Poder Ejecutivo proyecta una deuda total superior a los US$ 4.000 millones, lo que representa el 6,5 % del Producto Interno Bruto (PIB). “De un paquete de compromisos por US$ 1.270 millones, solo 220 millones corresponden a obras públicas. Los US$ 1.050 millones restantes cubren compras de insumos médicos y fármacos”, explicó.

El economista dijo que solicitar préstamos a largo plazo para cubrir gastos operativos equivale a usar una tarjeta de crédito para comprar alimentos sin tener fondos con los cuales saldar el resumen a fin de mes. “Esta práctica vulnera el artículo 40 de la Ley de Administración Financiera, que prohíbe el uso de deuda para gastos corrientes”, aseveró.

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“¿Te endeudarías para comer milanesa todos los jueves? Vas a tratar de usar la tarjeta más como descuento que como crédito. Uno no se endeuda por gasto corriente”, ejemplificó.

Menos ingresos por energía eléctrica de Itaipú

El presupuesto contempla la entrada de US$ 235 millones por la cesión de energía de Itaipú. No obstante, los cálculos técnicos reales señalan que la suma alcanzará apenas unos US$ 140 millones, lo que deja un agujero sin reconocer de casi US$ 100 millones, analizó.

La causa principal radica dijo, en el aumento del 50% en el consumo eléctrico nacional durante los últimos tres años. “Como las familias compran más electrodomésticos y equipos de aire acondicionado, el país utiliza más energía dentro del territorio y le queda menos excedente para la venta al exterior”, refirió.

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El déficit fiscal verdadero alcanza el 4,8%

Ferreira dijo que aunque la versión oficial promete un límite de déficit del 3,9 % del PIB para este ejercicio 2027, la suma de las distorsiones en el tipo de cambio y los ingresos sobreestimados arrojan una brecha adicional de US$ 569 millones. Por ende, el agujero fiscal real se sitúa en torno al 4,8 % del PIB.

“La transparencia implica decir las cosas cuando están bien, pero también decir las cosas cuando están mal. En realidad, el déficit podría ser fácilmente 4,8%”, resaltó.

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Concentración del gasto en el Poder Ejecutivo

La Administración Central absorbe la mitad del presupuesto estatal total. Dentro de ese grupo, el Poder Ejecutivo concentra el 94% de todos los recursos. Frente a las exigencias de aumentos salariales por parte de médicos y docentes, los recortes en cargos políticos o en el Congreso representan solo un gesto moral que no resuelve la brecha de fondo.

“Paraguay se va a endeudar por la módica suma de US$ 4.000 millones, 6,5% del PIB. Este endeudamiento es más grande que el de la pandemia”, concluyó.

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