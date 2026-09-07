Colapso en hospitales: se confirman 446 renuncias de médicos y anestesiólogos

Tal como anunciaran los médicos en entrevistas con ABC Color, en las que advertían con renuncias masivas, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), que tiene como titular a María Teresa Barán, confirmó esta tarde que a la fecha suman un total de 446 las renuncias presentadas individualmente, en mesa de entrada, por profesionales de la salud.

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Esta mañana, un colectivo compuesto por 197 anestesiólogos se presentó en la sede del Ministerio de Salud para presentar sus dimisiones, una medida drástica que sacude los cimientos de la salud pública nacional y expone a los pacientes a una vulnerabilidad extrema.

La medida de fuerza de los anestesiólogos -a la que anunciaron que se sumarán por lo menos 10 anestesiólogos más con sus renuncias- afecta a un 70% y un 80% de los profesionales de esta especialidad a nivel país, abarcando de forma directa 326 vínculos laborales dentro del sector público, según informó el gremio de profesionales.

Renuncia de médicos: Una crisis que paraliza hospitales en todo el país

La doctora Nélida Caballero, anestesióloga del Hospital Pediátrico Acosta Ñu, advirtió que la falta de estos especialistas frena en seco las cirugías de urgencia y las programadas, así como los procedimientos diagnósticos complejos que requieren sedación y la reanimación crítica en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

El impacto de las renuncias presentadas hoy por los anestesiólogos se extiende por los principales centros asistenciales, tanto de la capital como del interior, abarcando el Hospital de Trauma, el Hospital Nacional de Itauguá (HNI), el Ineram, el Instituto de Medicina Tropical (IMT), el Hospital General de Luque, el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, el Materno Infantil de San Pablo, el Hospital Cardiológico San Jorge, y los hospitales regionales de Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Villarrica y Salto del Guairá.

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La renuncia de los médicos y su reclamo: insumos de bolsillo y precariedad

Frente a este escenario de colapso inminente, las posturas de los actores involucrados se contraponen de manera tajante. Por un lado, los representantes gremiales del sector médico sostienen que la medida responde a un desabastecimiento crónico de insumos básicos de reanimación y medicamentos que se arrastra desde hace casi un año, sumado a reclamos salariales postergados que el Gobierno no ha logrado solucionar.

Los médicos denuncian que los hospitales carecen por completo de elementos esenciales como tubos endotraqueales y fármacos inotrópicos, lo que obliga de manera indignante a los propios pacientes e incluso al personal de blanco a costear de su bolsillo los insumos de reanimación durante una emergencia crítica.

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Las exigencias de los profesionales son claras y firmes: reclaman un reajuste salarial que reconozca los más de 10 a 12 años de formación universitaria y especialización que demanda la profesión, además de un cese definitivo a la precarización laboral y a las condiciones desgastantes que soportan a diario.

¿Cuántos médicos ya renunciaron según el Ministerio de Salud?

El jefe de Gabinete, Juan Marcelo Estigarribia, brindó esta tarde declaraciones a ABC Color, confirmando el volumen masivo de las dimisiones. Presentadas por Mesa de Entrada, según el Ministerio de Salud, la cifra asciende a 446 renuncias. De este total, el abogado recordó que existen 42 expedientes con firma fotoescaneada que no se ajustan a la reglamentación para una dimisión.

El abogado especificó que existen ciertas discrepancias administrativas con los registros de los gremios. Así, de las renuncias presentadas esta mañana, mediante una nota en la que los anestesiólogos citan los nombres de 197 renunciantes, según Estigarribia hay solo 176 expedientes individuales. A este número, sumó las 270 renuncias de la semana pasada.

“Esa nota es un listado pero no tiene las renuncias individuales. De renuncias individuales sólo acercaron 176 esta mañana y en lo que va del día”, aseguró Estigarribia.

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Según el documento presentado por los anestesiólogos esta mañana, 197 médicos anestesiólogos formalizaron sus renuncias, conforme al siguiente detalle:

1. Hospital Gral. Itapúa: 19 profesionales / 40 vínculos.

2. Regional de Ciudad del Este: 11 profesionales / 19 vínculos.

3. Hospital Distrital Sta. Rita: 3 profesionales / 6 vínculos.

4. Hospital Distrital Pdte. Franco: 1 profesional / 2 vínculos.

5. Hospital Villarrica: 4 profesionales / 7 vínculos.

6. Hospital Minga Guazú: 5 profesionales / 6 vínculos.

7. Hospital Distrital Hernandarias: 2 profesionales / 2 vínculos.

8. Hospital Nacional de Itauguá: 33 profesionales / 54 vínculos.

9. Hospital Gral. Cnel. Oviedo: 21 profesionales / 36 vínculos.

10. Ineram: 2 profesionales / 4 vínculos.

11. Hospital General Luque: 27 profesionales / 51 vínculos.

12. Hospital Gral. Pediátrico Niños de Acosta Ñu: 22 profesionales / 31 vínculos.

13. Hospital Materno Infantil San Pablo: 1 profesional / 1 vínculo.

14. Hospital Distrital de Salto del Guairá: 1 profesional / 1 vínculo.

15. Hospital de Trauma Prof. Dr. Manuel Giagni: 34 profesionales / 50 vínculos.

16. Hospital Materno Infantil Santísima Trinidad: 1 profesional / 1 vínculo.

17. Hospital Gral. Santa Rosa del Aguaray: 3 profesionales / 8 vínculos.

18. Hospital San Jorge: 7 profesionales / 7 vínculos.

TOTAL: 197 profesionales / 326 vínculos.

Ministerio de Salud presentó nueva propuesta y espera respuesta de los médicos

En el plano de las soluciones, el representante del Ministerio de Salud aseguró que ya se encuentran evaluando las primeras dimisiones ingresadas la semana pasada y que esta mañana, se ha puesto sobre la mesa una mejor propuesta de diálogo. Según explicó el jefe de Gabinete, esta propuesta contempla un mejor escalafón médico que alcanzaría a todos los profesionales, mientras que el incentivo económico estaría enfocado específicamente para especialistas y subespecialistas.

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“Tuvimos una reunión con representantes de las sociedades y hablamos de las renuncias. Estamos evaluando las primeras renuncias de lo que entró el lunes (31 de agosto). Ya estamos evaluando poder responder”, indicó Estigarribia, considerando que si no emiten una respuesta formal en 10 días hábiles, la renuncia se toma por aceptada.

Ante la insistencia de conocer más detalles sobre la nueva propuesta del Ministerio de Salud, Estigarribia manifestó: “Hicimos un pacto ahí de que ellos llevan la propuesta, van a debatir y después van a venir a conversar con nosotros. Está puesto sobre la mesa una propuesta mejor a la que se le había planteado”.

Buscan dividirnos dice Sinamed, que no fue invitado a la reunión

A esta reunión con representantes de las sociedades, que citó Estigarribia, no fueron invitados miembros del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) representados por la doctora Rossana González. La medica aseguró que el encuentro buscaría dividir al gremio.

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“No fuimos invitados a la reunión, o sea, en síntesis, nosotros no tenemos ninguna propuesta (nueva del Gobierno). Están intentando dividir al gremio y no lo van a lograr. Eso es lo único que puedo decir. Nosotros estamos más unidos que nunca, convencidos de lo que venimos a buscar”, sostuvo a ABC Color.

Los médicos se mantienen firmes en que la precariedad en el sistema de salud pública ha llegado a un límite insostenible y que, si bien el Gobierno anuncia partidas presupuestarias para mejorar la atención en los servicios, estas en muchas ocasiones se destinan a cubrir deudas dejando a su suerte a los pacientes dentro de las salas de operaciones.

Tras la entrega de los documentos de dimisión, el Ministerio de Salud cuenta con plazos legales de 10 días hábiles para expedirse. De aceptarse las renuncias, el médico permanente deberá cumplir un preaviso de 10 días, que es de 30 días para el personal contratado. De no haber respuesta antes del vencimiento de estos plazos, la desvinculación quedará firme, paralizando por completo el sistema sanitario y dejando a la ciudadanía a la deriva en medio de una crisis sin precedentes. Los médicos también advierten con una nueva huelga, prevista para el 21 y 22 de setiembre.