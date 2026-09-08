Luis Ramírez deja la presidencia del Cones: ¿quién queda a cargo?

Mediante la resolución N° 1238 del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Hermenegildo Cohene Velázquez fue designado como nuevo presidente del Cones, en reemplazo del ministro Luis Ramírez.

El 30 de marzo pasado, el titular del MEC había informado el nombramiento de Cohene como nuevo viceministro de Educación Superior, en reemplazo de David Velázquez Seiferheld.

En aquella ocasión, el funcionario dijo que tiene más de 40 años de experiencia en el ámbito de la educación y destacó su formación técnica en países como Japón, Israel, Alemania y Taiwán.

El nuevo presidente del Cones es también rector de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) y hasta este nombramiento se desarrollaba como vicepresidente del mencionado consejo. De momento se desconoce el motivo del cambio de la máxima autoridad.

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¿Qué es el Cones?

El Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) es el órgano responsable de proponer y coordinar las políticas y programas para el desarrollo de la Educación Superior del Paraguay.

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Según su página oficial, su misión es “proponer y coordinar políticas y programas que garanticen una Educación Superior de calidad para todos los habitantes del país”.

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