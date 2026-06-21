Títulos falsos: advierten que credencialismo y descontrol del Cones hunden la educación

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), presentó el viernes ante el Ministerio Público, una denuncia por 145 títulos falsos de docentes, luego de una auditoría interna que fue solicitada por la propia Fiscalía, ante la sospecha de 1.500 cartones de dudosa autenticidad.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, había anunciado en conferencia de prensa el martes pasado, que existen 250 diplomas de Ciencias de la Educación no auténticos, que no tienen trazabilidad, no se sabe de la existencia de los supuestos egresados en las universidades afectadas e incluso se habrían falsificado membretes de las casas de estudios.

Ramírez aseguró que estos 250 casos ya habían sido presentados ante la Justicia, sin embargo, lo que finalmente remitieron el viernes, corresponde a 145 títulos con personas identificadas. Con la denuncia, solicitaron la investigación fiscal correspondiente.

La auditoría en el MEC fue recomendada por la fiscala Teresa Sosa Laconich, quien luego de una primera denuncia, investigó el tema y actualmente tiene a 14 profesores imputados por licenciaturas educativas falsas. Estos casos corresponden a Institutos de Formación Docente (IFD). “Son personas que habrían presentado el registro de docente, que te habilita para enseñar en escuelas públicas. Algunos, incluso, son ya directores de instituciones educativas”, alertó.

Aneaes: el descontrol en el Cones y los 100.000 títulos de dudosa calidad

Desde la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), advierten que la falta de un catastro depurado en el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), creó un agujero negro regulatorio en el país.

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“Creo que se deben tomar acciones mucho más contundentes y activar los resortes que tiene el Cones, para intervenir a las instituciones que son responsables de estos hechos denunciados ante el Ministerio Público. El Consejo tiene la posibilidad de hacerlo por medio de la Resolución 166/15, donde se detallan las facultades de intervención, clausura o un plan de mejora en el caso correspondiente”, aseguró José Duarte, presidente de la Aneaes.

Expresó que por los informes que publican y donde habían detectado el registro de 100.000 títulos en los últimos tres años, de carreras no acreditadas, existe una “sospecha muy grande” sobre la legitimidad de esos cartones. Agregó que conoce la estructura del Cones, pues, antes de asumir en la Aneaes, fue director académico del Consejo.

“Uno de estos resortes es la ausencia en el catastro o registro del Cones, una clasificación entre carreras que están activas, o sea que se están implementando, las que tuvieron habilitación, pero ya no se implementan, que están inactivas, o las que simplemente se han sacado del catastro por alguna clausura o no”, argumentó.

Peligro: carreras que ya fueron cerradas siguen registrando títulos

Duarte indicó que, mientras el Cones no haga esta distinción entre ofertas universitarias activas o inactivas en su catastro (registro), hay más de 5.000 carreras que pueden seguir registrando títulos, según los propios datos que brindó el titular del MEC.

“Nos resulta sorprendente cuando vemos en el MEC, que aparece una cantidad impresionante de personas que registran su título 10 años después de que la carrera se declara inactiva. Ese es uno de los resortes de la producción de títulos falsos”, insistió.

Uno de los casos más emblemáticos que se puede ejemplificar es el del exsenador Hernán Rivas, quien debió renunciar al Congreso Nacional, investigado por su presunto título “mau” de abogado, que fue registrado en el 2020, cinco años después de que la Universidad Sudamericana declaró el cierre de su carrera de Derecho. “Por eso dije públicamente que para mí, Rivas no era abogado”, apuntó el presidente de la Aneaes.

Para Duarte, existe un “negocio”, un “esquema de venta de títulos” que es mucho mayor a los 1.500 sospechados por la Fiscalía. “Esto es solo la punta del iceberg; solamente hay un 5% de posgrados acreditados, por más de que no sean obligatorios de acreditación, salvo las especialidades médicas que sí son obligatorias, la tasa de control de calidad es muy baja”, remarcó.

Exmiembro del Cones apunta a “credencialismo”

Este fenómeno, definido como la obsesión social y estatal por exigir un cartón académico para cualquier ascenso laboral, por encima del conocimiento real, es —según Jorge García Riart, exmiembro del Cones— el motor que alimenta el mercado negro de documentos falsificados en la educación superior.

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“El credencialismo es la obtención del título para obtener una posición mejor, o un cargo o una remuneración mejor en la función pública. El MEC incluso entendió que eso es un riesgo y disminuyó el porcentaje exigido por la presentación de diplomas o certificados en concursos públicos para acceder a rubros docentes”, afirmó el especialista.

Remarcó que en el ámbito del Derecho, por ejemplo “sabemos y sabíamos hace rato de que se entregaban diplomas de grado para poder obtener una posición en la Fiscalía, en la Corte Suprema de Justicia o en los Juzgados”.

García Riart pidió al MEC que no solo anuncie sus procesos de auditoría interna, sino que haga públicos los resultados. “En el Viceministerio de Educación Superior, durante la gestión de este Gobierno (2024), se había anunciado ya una auditoría luego de un caso de la Universidad María Serrana, pero no sabemos en qué quedó esa investigación”, puntualizó.

Registro Único del Estudiante debe reemplazar al certificado de estudios universitario, afirman

Jorge García expresó que, actualmente pese a la vigencia del Registro Único del Estudiante (RUE), el certificado de estudios expedido por las universidades sigue siendo el documento oficial y legal para obtener los diplomas de educación superior.

“Mi propuesta es que el RUES (RUE de la educación superior) sea el documento oficial en lugar de los certificados de estudios, porque hasta ahora no hay forma de probar o de saber si el RUES coincide con el certificado que consta en las universidades o institutos”, aseveró.