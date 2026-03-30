Designan a Hermenegildo Cohene como nuevo viceministro de Educación Superior

Luis Ramírez, titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), presentó durante una conferencia de prensa a Hermenegildo Cohene como nuevo viceministro de Educación Superior, cargo que venía ejerciendo David Velázquez Seiferheld desde mayo del año pasado tras la destitución de Federico Mora.

Durante la conferencia desarrollada en Mburuvicha Róga, el titular del MEC indicó que tras una reunión de trabajo con el presidente Santiago Peña, se decidió el relevo dentro de la cartera educativa.

“Hablábamos de la instancia que nos toca jugar en este segundo tiempo con un juego distinto y con situaciones que ameritan ir rotando nuestros jugadores”, expresó.

Cohene actualmente es rector de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) y vicepresidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). En ese sentido, Luis Ramírez destacó que el mismo “viene desde el aula, desde los primeros grados hasta llegar a ser rector de una universidad”, por lo que su aporte será “fundamental para un sistema universitario robusto”, dijo.

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Durante su presentación, Hermenegildo Cohene dijo que tiene más de 40 años de experiencia en el ámbito de la educación y destacó su formación técnica en países como Japón, Israel, Alemania y Taiwán.

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“Mi mayor aporte será el trabajo honesto, transparente y por sobre todo un tiempo de dedicación exclusiva porque no tengo ninguna otra ocupación más que trabajar por la educación”, manifestó.

Dijo que se enfocará en la articulación de los diferentes niveles educativos a través del trabajo “armonioso y coordinado” y señaló la necesidad de fomentar una discusión seria en espacios académicos y técnicos con el fin de conseguir dicha articulación y proyectar la educación superior hacia espacios competitivos.

¿Qué pasará con David Velázquez Seiferheld?

Luis Ramírez indicó que el relevo en el viceministerio que venía encabezando David Velázquez Seiferheld responde a un cambio en la estrategia que apunta a fortalecer las universidades y los institutos de formación docente y en ese sentido el perfil de Cohene es el que mejor se ajusta a las exigencias, según dijo.

No obstante, señaló que con Velázquez se seguirá trabajando en la ejecución de otras ideas y proyectos y educativos “muy importantes”, entre ellos el desarrollo cultural. “Hay actividades que hemos desarrollado y que han cobrado un volumen muy impresionante que requieren de una asistencia más particular y de más tiempo”, explicó.

David Velázquez Seiferheld, quien sigue siendo viceministro de Culto, asumió este viceministerio el 23 de mayo de 2025, luego de la destitución de Federico Mora.

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