Espínola califica de “técnicamente justificable” el pedido de informe sobre Ueno Bank

El diputado de Asunción Mauricio Espínola (ANR - FR) se pronunció respecto al pedido de informe impulsado por la bancada oficialista en el Senado, dirigido al Banco Central del Paraguay (BCP) para requerir precisiones sobre el funcionamiento y las operaciones de ueno bank. La entidad privada, ligada a personas del entorno del presidente Santiago Peña, concentra un volumen significativo de recursos estatales y depósitos del Instituto de Previsión Social (IPS).

Espínola, quien en reiteradas oportunidades exigió explicaciones e intervenciones de la banca matriz debido al manejo de fondos del IPS y supuestos excesos de límites legales, evaluó favorablemente la postura adoptada por la Cámara Alta. A su criterio, la iniciativa de los parlamentarios del oficialismo cuenta con el fundamento idóneo para ejercer la función de control que le compete al Poder Legislativo.

“Yo veo un pedido de informe técnicamente justificable. Ojalá el Banco Central del Paraguay pueda volver a recuperar aquel carácter que ha tenido a lo largo de todo este tiempo de una institución independiente”, sostuvo el legislador, aludiendo a la necesidad de recuperar la autonomía frente a los grupos de poder.

El legislador -disidente dentro de la ANR- rememoró que diversas consultas previas tramitadas desde la Cámara de Diputados sobre la misma entidad financiera tropezaron con evasivas. Según indicó, el BCP se excusó en reiteradas ocasiones amparándose en el marco legal de reserva para no proveer los datos requeridos.

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“En la mayoría de los pedidos de informes alegaban secreto bancario. Nuestra intención no es prejuzgar y tampoco defender a nadie, simplemente obtener respuesta como un órgano contralor por parte del poder legislativo”, enfatizó.

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En ese sentido, Espínola hizo hincapié en que sus observaciones apuntaron históricamente a “la concentración de fondos jubilatorios” del IPS en la mencionada entidad financiera, así como a eventuales anomalías respecto a los límites legales permitidos por la normativa bancaria.

Respecto al resultado que pueda tener el reclamo impulsado en el Senado, el diputado manifestó que la Cámara estará atenta a la respuesta formal del Banco Central para definir sus posiciones. “Teniendo en cuenta que es la bancada oficialista quien solicita esto, vamos a estar muy expectantes a la respuesta que se dará seguramente en quince días y para sacar nuestras propias conclusiones”, dijo.

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