Senado busca frenar renuncias de médicos y convoca a gremios y ministra de Salud

La reunión con los gremios de médicos está prevista para las 8:30 de este miércoles en el Congreso. Posteriormente, los senadores convocarán a la ministra durante la sesión plenaria del Senado, en la que plantearán declarar un cuarto intermedio para que la titular de Salud participe de las conversaciones.

También aprobarán un proyecto de resolución que insta a la ministra de Salud a no aceptar ninguna renuncia presentada por el personal de blanco, interín se lleven adelante las negociaciones con el sector médico para dar solución a la actual problemática salarial que afecta al sistema de salud pública.

La comisión analiza propuesta salarial del Ejecutivo

Durante la reunión de la comisión también fue analizada la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo, a través de los ministerios de Salud y Economía, para atender las reivindicaciones salariales de los médicos.

Según explicó la senadora Esperanza Martínez, la propuesta contempla un impacto de aproximadamente US$ 67.590.445, monto que incluye los feriados y el escalafón. Sin embargo, advirtió que los legisladores todavía están analizando la matriz remitida por el Gobierno para determinar exactamente cómo se distribuirían los incrementos.

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Martínez explicó que la propuesta establece aumentos escalonados dentro de un escalafón, pero cuestionó que no contempla un mismo piso salarial para todos los médicos. Según su interpretación inicial, los médicos no especialistas partirían de un incremento de unos G. 400.000 por un vínculo, mientras que los aumentos serían progresivos.

La senadora sostuvo que uno de los principales puntos que deberán discutirse es establecer un piso salarial lo más cercano posible a la reivindicación de los médicos. Recordó que durante las conversaciones se había planteado un aumento de entre G. 2 millones y G. 3 millones, por lo que consideró necesario buscar un punto de acuerdo que permita destrabar la crisis.

Se advierte sobre diferencias entre especialistas y no especialistas

Martínez también señaló que la propuesta del Ejecutivo podría generar diferencias entre los profesionales, ya que los especialistas eventualmente podrían acercarse al aumento solicitado, pero no todos alcanzarían ese nivel.

“Necesitamos que el piso sea cercano a la reivindicación que piden”, sostuvo la legisladora, al remarcar que el objetivo es que la negociación permita llegar a una solución que pueda ser cumplida presupuestariamente.

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La senadora indicó que la propuesta está siendo revisada mientras los gremios mantienen sus propias conversaciones y que este miércoles se escuchará la respuesta del sector médico.

Buscan destrabar la crisis esta semana

Martínez consideró que la crisis debe quedar zanjada durante esta semana y justificó el pedido para que la ministra de Salud no acepte las renuncias mientras continúe la negociación.

Explicó que, según la normativa analizada por los legisladores, si el Ministerio de Salud no se expide expresamente sobre las renuncias, estas podrían quedar aceptadas de manera implícita. Por ello, sostuvo que mantenerlas en suspenso permitiría contar con algunos días adicionales para intentar alcanzar un acuerdo.

La preocupación central de los senadores es el impacto que la salida de profesionales puede generar en los servicios de salud pública. Martínez mencionó especialmente a especialistas como anestesiólogos y profesionales de terapia intensiva, cuya ausencia podría afectar a servicios considerados críticos.

Senado no descarta una nueva contrapropuesta

Bachi Núñez afirmó que el Senado está dispuesto a analizar alternativas para mejorar la situación de los médicos dentro de las posibilidades presupuestarias. Señaló que la propuesta del Ejecutivo diferencia entre especialistas y no especialistas y que los legisladores están estudiando ambas situaciones.

El titular del Congreso sostuvo que en una mesa de negociación las partes deben ceder, pero aseguró que existe una posición mayoritaria dentro de la comisión para buscar una salida favorable al sector médico.

De esta manera, el Senado pretende convertirse este miércoles en escenario de una nueva ronda de negociaciones, con la participación de los gremios médicos y la ministra de Salud, en un intento por evitar que la crisis salarial derive en una profundización de las renuncias y termine afectando aún más la atención en los hospitales públicos.