Ley de Seguros impulsada por Peña avanza con modificaciones en el Senado

La propuesta legislativa busca actualizar la actual Ley N.º 827/96, vigente desde hace casi tres décadas. El proyecto fue remitido por el Ejecutivo al Congreso Nacional el pasado 5 de junio. Según había adelantado el presidente Santiago Peña, la intención del proyecto es “brindar reglas claras para todas las actividades de las aseguradoras” y reforzar la protección de los asegurados.

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Durante la sesión, el tratamiento del expediente estuvo a punto de ser postergado. Bancadas oficialistas propusieron alterar el orden del día e incluir el proyecto de Notificación Electrónica Judicial en el último punto.

Sin embargo, el senador Derlis Maidana (ANR - Honor Colorado), titular de la Comisión de Legislación, solicitó la reconsideración para debatir la normativa durante la jornada.

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Maidana argumentó que la iniciativa ya contaba con un amplio debate en audiencias públicas y dictámenes favorables del Banco Central del Paraguay (BCP) y otros actores del sector privado.

Sin embargo, omitió que recientemente la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros (APCS) cuestionó el proyecto de ley de seguros impulsado por el Ejecutivo, al señalar cambios introducidos sin consenso y advertir que la iniciativa “representa un serio retroceso” para el desarrollo del mercado.

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Modificaron 14 de 158 artículos

Por su parte, el senador Javier Zacarías Irún (ANR - Honor Colorado), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, detalló que se introdujeron modificaciones en 14 de los 158 artículos que componen la propuesta original del Gobierno.

Entre los principales cambios aprobados figuran:

Faltas leves: Se ajustó la tipificación y redacción para brindar mayor seguridad jurídica a las entidades bajo regulación.

Faltas graves y fianzas: Se precisaron los alcances para la aplicación de sanciones y las garantías exigidas.

Plazos de cobertura: Se amplió a 15 días el plazo para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las pólizas de seguros.

Finalmente, el pleno de la Cámara Alta aprobó el proyecto en general y en particular utilizando como base el dictamen de la Comisión de Legislación.