Nakayama: “No se puede jugar con el dinero de la gente”

El senador Eduardo Nakayama calificó de «muy grave» que la solvencia financiera de los bancos se ponga en duda desde el ámbito político. Señaló que discutir estos temas dentro del Banco Central del Paraguay (BCP) es lo correcto, pero consideró inaceptable que los sectores políticos utilicen el sistema bancario para atacarse entre sí.

“Me parece muy grave que se ponga en tela de juicio la solvencia financiera de las entidades en el ámbito político, en el ámbito bancario del BCP me parece muy bien pero no me parece que se estén tiroteando unos a otros”, explicó.

Para el legislador, esta dinámica de disputa entre entidades es extremadamente peligrosa. Advirtió que esta irresponsabilidad no solo afecta la imagen de instituciones como Banco Atlas o Ueno Bank e incluso a los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS).

Pide no jugar con el dinero de la gente

En otra línea, el parlamentario fue claro en que se debe exigir total transparencia y respaldó que se soliciten todos los informes correspondientes sobre el manejo de esos recursos.

“El que nada debe, nada teme, ¿verdad? Se tiene que presentar eso, se tiene que transparentar, pero vuelvo a decir: no me parece bien que el problema y la guerra de los bancos se traslade al campo político”, aseveró.

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Asimismo, insistió en que para investigar y controlar a los bancos existe el Banco Central del Paraguay (BCP), no el Congreso. Remarcó que los juzgamientos políticos, como la famosa «Comisión Garrote», solo manchan la credibilidad de las instituciones que deben cuidar a los ciudadanos.

Recordó que el BCP viene haciendo un trabajo técnico serio desde hace años, más allá de quién sea el presidente de turno. Por eso, generar desconfianza en el sistema financiero por pura disputa partidaria es una irresponsabilidad gigantesca.

Exigen transparentar fondos del IPS en Ueno Bank sin poner en riesgo el sistema

Sobre la concentración de dinero del Instituto de Previsión Social (IPS) en Ueno Bank, Nakayama fue directo: la gente quiere saber qué se hace con su plata.

“Mirá, Ueno ha concentrado, y eso es lo que se ha solicitado ahora, una gran cantidad de lo que son los depósitos del sector del IPS. A mí me parece que eso se tiene que transparentar. Eso es importante que se pida, se solicite y demás, ¿verdad? Ahora, no por querer tener la razón se va a poner en riesgo el sistema financiero ni mucho menos esos fondos, porque ¿qué vamos a hacer después con...? ¿A quién le vamos a llorar? O sea, los que tenemos que jubilarnos después de IPS", afirmó.

Advirtió que si por un capricho político se golpea la estabilidad bancaria, los verdaderos perjudicados van a ser los aportantes.

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Nakayama critica la economía basada en deudas y pide fomentar el empleo

Aprovechó también para dar un tirón de orejas sobre el panorama económico del país. Detalló que entre los mayores pagadores de impuestos solo hay bancos y empresas de gaseosas, alcohol o cigarrillos, lo que refleja a una población súper endeudada.

Para Nakayama, que a los bancos les vaya bien no tiene nada de malo, pero preocupa que la plata se mueva en el crédito y no en la industria o el comercio. Concluyó que el verdadero debate político debería ser cómo generar más trabajo e industrias.