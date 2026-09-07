Espínola rechaza cambios a Ley de emergencia de IPS y espera que BCP finalmente responda sobre Ueno

El diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) respaldó el pedido de informes presentado en Senado por los cartistas sobre Banco Ueno, del grupo Vázquez, recordando que él hace tiempo viene requiriendo datos sobre la situación de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) en dicha entidad financiera, pero normalmente es bloqueado, ignorado o hasta atacado.

“Muchas veces uno (desde el Gobierno) se enoja con quién controla, con quién todos los días tratamos de hacer nuestro trabajo (de contralores). A mí me tocó a lo largo de este tiempo, presentar pedidos de informe, proyectos de ley y yo espero que hoy el Banco Central de Paraguay pueda responder a este pedido de informe de los cartistas. No solamente este, sino a todos los pedidos de informe tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores”, planteó Espìnola.

El legislador recordó que también está cajoneado hace tiempo su proyecto de ley “que establece límites prudenciales a la concentración de recursos del Instituto de Previsión Social y del sector público en el sistema financiero nacional” y que lo planteó como un reaseguro para evitar una crisis bancaria como ocurrió en los años 90, el cual considera oportuno que la mayoría cartista respalde.

También adelantó su rechazo a las reformas del Senado al Proyecto de ley “Que declara estado de emergencia en el Instituto de Previsión Social (IPS) y establece un régimen extraordinario para el saneamiento financiero y la protección del fondo de enfermedad y maternidad”, mencionando que la Cámara Alta modificó totalmente la iniciativa y la desvirtuó.

“Tras conversación con unos colegas, creo que vamos a ratificarnos en la versión Diputados”, aunque señaló que finalmente el Senado tiene la última palabra al ser cámara revisora.

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“Nosotros vimos que llegaron 18 artículos de los cuatro existentes originalmente. Pero hay dos artículos realmente controversiales que son el artículo 17 y el artículo 18. Hoy vamos a revisar con el equipo”, dijo, considerando además que Fretes tiene que concurrir a dar explicaciones sobre el porqué respaldaron estos cambios sugestivos hechos por el Senado.

“Isaías Fretes tiene que venir todas las veces que sea necesarias para rendir cuentas de una institución, que habíamos advertido ya con la administración del señor (Jorge) Britez (expresidente de IPS ahora imputado) que tenía falencias (...) y hoy ya estamos viendo todo lo que está ocurriendo con esta persona. Entonces, por una cuestión de control el presidente Isaías Fretes debería venir todas las veces que sea necesaria a la Cámara de Diputados”, dijo.

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