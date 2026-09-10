Celeste Amarilla vuelve a lanzarse contra “maestros burros” y ataca a Blanca y Beto Ovelar

Durante la sesión ordinaria de la Cámara Alta del Congreso Nacional ayer, miércoles, la senadora opositora Celeste Amarilla (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA) lanzó duras críticas al gremio docente, que anunció una huelga a nivel nacional el 17 y 18 de septiembre para exigir al Gobierno un reajuste salarial.

En sus declaraciones de ayer, la senadora Amarilla calificó de “burros” a los docentes y apuntó a la reciente evaluación negativa que recibió Paraguay en el último informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), un estudio que evalúa cada tres años el rendimiento académico de estudiantes de 15 años en decenas de países, como evidencia del mal desempeño de los maestros.

La legisladora liberal también atacó a dos de sus colegas a quienes dijo considerar responsables del estado actual de la educación en Paraguay: la senadora Blanca Ovelar (ANR, Partido Colorado), quien fue ministra de Educación durante el gobierno de Nicanor Duarte (2003-2007); y el senador Silvio ‘Beto’ Ovelar (ANR), a quien acusó de haber cedido indebidamente a reclamos anteriores del gremio docente.

“Maestros burros” y el “chip colorado del clientelismo político”

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, la senadora Amarilla se ratificó en sus críticas a los docentes y en sus cuestionamientos a los dos legisladores colorados.

“Hace 8 años vengo diciendo que hay una partida de maestros burros y permanentemente la realidad me fue dando la razón”, dijo la legisladora liberal, y apuntó de nuevo al informe del PISA, que refleja retrocesos en el desempeño de los estudiantes paraguayos en lectura y ciencia en 2025, en comparación con la evaluación anterior, realizada en 2022.

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“Luego la tenés a Blanca (Ovelar) pontificando sobre educación, pero ella fue ministra y los alumnos de su época quiero saber cuántos egresados son ingenieros, médicos, abogados, arquitectos”, insistió. “Son la gente que ahora tiene 26 a 34 años y están todos en el campo, haciendo de Bolt o son empleados públicos sin título. (Blanca Ovelar) es una de las causantes de esta debacle, es una de las que más coloradizó el Ministerio de Educación”.

Volvió a lanzarse también contra Silvio Ovelar afirmando que “sigue dándoles aumentos de forma clientelar” a los docentes y “cede ante todo porque son colorados”.

Opinó que tanto Blanca Ovelar como Sivio Ovelar “tienen en su cabeza ese chip colorado del clientelismo político”.

¿Qué piden los docentes?

Los docentes anunciaron el paro de la próxima semana luego de que fue revelado que el presupuesto de educación en el proyecto del Presupuesto de Gastos de la Nación para 2027, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, excluye reajustes salariales y reivindicaciones históricas previamente acordadas por el Gobierno con las autoridades del gremio de educadores.

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Los sindicatos docentes buscan un acuerdo que establezca de manera gradual un salario piso de 5.000.000 de guaraníes por turno para los maestros de grado, además de ajustes proporcionales para los catedráticos y directores de instituciones.

“Se les dio 130 por ciento de aumento en cinco años, ahora quieren 8 más”, cuestionó la senadora Amarilla.

“No entienden lo que leen”

La legisladora del PLRA opinó que, en particular, la capacidad de lectura se ha degradado en el sistema educativo paraguayo y que incluso los docentes “no entienden lo que leen”.

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Recordó que el Ministerio de Educación recibió una inversión de 12 millones de dólares en 2023 para la implementación de un programa de lectura, escritura y oralidad denominado ‘Ñe’ẽry’ y se preguntó “si alguien ya leyó cuatro libros, incluidos los maestros” como resultado de ese programa.