Docentes plantean última reunión con el Gobierno antes de ir al paro

Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), indicó que este jueves 10 de setiembre presentarán un pedido de mesa de trabajo ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con intención de buscar un acuerdo antes de movilizarse la próxima semana.

Los profesores anunciaron un paro de dos días con suspensión “total” de clases para los días 17 y 18 de setiembre. Reclaman un reajuste salarial del 8% para el próximo año. La idea es que el pago se realice en dos etapas; primero, un 5% para emular el incremento del salario mínimo del presidente de la República, Santiago Peña. Un segundo desembolso de 3% sería para cubrir el último aumento en los aportes jubilatorios de los maestros.

“Nosotros vamos a pedir la mesa de trabajo para ver si llegamos a un acuerdo antes de ir al paro, la verdad que lo último que queremos es ir a la calle, por eso también vamos a seguir buscando el diálogo con el Gobierno”, afirmó Piris.

Durante la última reunión con las autoridades, el 28 de agosto, el planteamiento de los profesores había sido denegado por las autoridades, que alegan que no existe presupuesto suficiente para alcanzar el 8%, en contrapartida, plantearon un incremento del 2,4% de acuerdo con el índice del consumidor del Banco Central del Paraguay (BPC).

Ministro de Educación afirmó que están abiertos al diálogo

El ministro de Educación, Luis Ramírez, aseguró que ya mantuvieron al menos tres reuniones con los gremios del sector, en relación al pedido de reajuste salarial y otras asignaciones para el presupuesto del 2027.

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Según manifestó Ramírez, el Gobierno tiene un acuerdo firmado con los sindicatos en torno al reajuste salarial acorde con la inflación, que fue cerrado en el 2023.

Silvio Piris respondió indicando que si bien existe ese acuerdo entre las partes, la realidad cambió cuando el Ejecutivo “reconoció que aumentar con la inflación no es suficiente, por eso pedimos la misma concordancia con los docentes”, agregó.