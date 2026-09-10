Crisis sanitaria: ¿Cuántos anestesiólogos quedan?

El pedido fue presentado por la senadora Lilian Samaniego (ANR, Causa Republicana), quien advirtió que la salida de profesionales de una especialidad considerada clave puede dejar a los pacientes en una situación de extrema vulnerabilidad.

La legisladora planteó la necesidad de contar con información oficial sobre la disponibilidad de anestesiólogos en todo el país, especialmente ante las renuncias que se vienen registrando en el Ministerio de Salud.

El proyecto de resolución solicita al Ministerio de Salud, presidido por María Teresa Barán, informar con cuántos especialistas en anestesiología cuenta actualmente la institución, además de precisar la cantidad de vínculos laborales que mantiene con estos profesionales.

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También se requiere conocer cómo están distribuidos los anestesiólogos a nivel nacional y cuántos profesionales serán nombrados y contratados por la cartera sanitaria.

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Samaniego sostuvo que las renuncias constituyen una medida drástica que afecta a una de las especialidades fundamentales para el funcionamiento de los servicios de salud y que puede aumentar la vulnerabilidad de los pacientes.

Piden datos sobre distribución y nuevas contrataciones

El informe solicitado busca determinar no solo la cantidad total de anestesiólogos disponibles, sino también cómo están distribuidos en los diferentes servicios de salud del país.

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El Ministerio deberá informar, además, sobre los vínculos de los profesionales y las previsiones de nuevas incorporaciones, datos que permitirán dimensionar el impacto que están teniendo las renuncias y la capacidad de respuesta del sistema público.

La Cámara de Senadores estableció un plazo de 15 días para que el Ministerio de Salud remita la información requerida, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que regulan los pedidos de informes del Congreso.