Pese a “reclamos” a Santiago Peña, no hay división con HC, asegura Alliana

La Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) celebra este viernes el aniversario 139 de su fundación en un contexto de rumores de un conflicto interno dentro del oficialismo, rumores alimentados por acciones y declaraciones de referentes de la facción cartista Honor Colorado tomaran acciones y manifestaran posturas que parecen antagónicas con el Gobierno del presidente Santiago Peña.

Por un lado, un número de legisladores oficialistas han hecho críticas al Poder Ejecutivo por el manejo que se ha dado a la crisis sanitaria que atraviesa Paraguay, con el gremio de médicos del sistema público de salud en constante movilización y dispuestos a ir a una huelga nacional por segundo mes consecutivo en septiembre en reclamo de un reajuste salarial, mejores condiciones laborales y otras reivindicaciones.

En paralelo, la bancada cartista en el Senado aprobó un inusual pedido de informes al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre las operaciones de Ueno Bank, una entidad financiera que ha sido vinculada a los intereses financieros del presidente Peña -quien fue accionista del grupo empresarial que conglomera al banco hasta 2025– y cuya elevada concentración de depósitos de fondos públicos en los últimos años ha sido cuestionada.

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A pesar de esas situaciones, actores políticos del cartismo han negado esta semana que exista algún tipo de quiebre entre el presidente Peña y sus aliados de Honor Colorado.

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“No existe ninguna división” dentro de HC

En esa línea se expresó hoy el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, en declaraciones a medios de comunicación durante el festejo por el aniversario de la ANR en el Panteón Nacional de los Héroes.

“Hay unidad”, afirmó el vicepresidente Alliana, quien agregó que, si bien pueden existir “problemas o reclamos” dentro del oficialismo y que él mismo suele hacer reclamos al presidente Peña, “no existe ninguna división dentro del movimiento Honor Colorado”.

Agregó que el cartismo está priorizando las elecciones municipales del próximo 4 de octubre y que “no vamos a desviar la atención hacia otras cuestiones”.

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El vicepresidente se manifestó a favor de la iniciativa parlamentaria de solicitar informes al BCP sobre las operaciones con fondos del Estado relacionadas a Ueno Bank y alentó a que la banca matriz trabaje “sin ningún tipo de presión” para esclarecer las dudas sobre esa entidad bancaria, sobre la cual sectores sospechan que ha recibido privilegios que no han sido otorgados a otras entidades.

“Es importante controlar y que se dé oportunidad a todos”, dijo.

“Cortar la grasa” en el Congreso

Sobre la crisis sanitaria, el vicepresidente Alliana afirmó que, en conjunto con el presidente Peña y el ministerio de Economía, se está danto “seguimiento a los justos reclamos” de los médicos del sistema público de salud y habló de la posibilidad de “cortar la grasa” en gastos “superfluos” en el Presupuesto de Gastos de la Nación para 2027, con el fin de asignar recursos extra a la salud.

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Afirmó que su postura es que esos eventuales recortes deben empezar en el propio Congreso Nacional, donde hay “mucha grasa qué cortar”.