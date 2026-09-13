“El próximo intendente de Asunción puede terminar peor que Hugo Javier”, afirman

“El próximo intendente de Asunción puede terminar peor que Hugo Javier. Y no necesariamente porque llegue queriendo robar. La Municipalidad de Asunción está copada hace décadas por un aparato gigantesco de casi 10.000 funcionarios que crece en todas las elecciones”, aseveró Franco en un video en sus redes sociales.

Sostuvo que “los eternos concejales”, en alusión a los ediles liberales que llevan en la junta municipal más de 25 años, “cada vez están más desprestigiados”.

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“Entonces la estructura les exige cada vez más cargos, más dinero, más privilegios, más contratos. Y esto no se va a solucionar nunca con un intendente tibio. No existe otra solución, hay que achicar la Municipalidad”, insistió Franco.

Dijo esto al insinuar que uno de estos intendentes “tibios” fue Ferreiro, cuya renuncia permitió el ascenso de Nenecho en 2019 como intendente interino y luego electo en 2021 con apoyo del cartismo.

Sostuvo que Asunción necesita un intendente que llegue a la Municipalidad y no negocie gobernabilidad con gente que debería estar en la cárcel. “Aunque se enojen, te amenacen, intenten destruirte, se terminen los planilleros, las cajas paralelas, los negocios”, dijo.

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También señaló que el que roba, que se vaya a la cárcel, o caso contrario la Comuna Capitalina “siempre ese lugar va a terminar siendo el cementerio de cualquier político”.

En otro material, Franco señaló que tanto Hugo Javier, como Mario Ferreiro, Óscar “Nenecho” Rodríguez dijeron que “no robaron”, pero se rodearon de ladrones.

Al citar al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que los políticos no pueden llegar al poder siendo la esperanza del pueblo para luego traicionar a la gente manchando su legado y diciendo que no robaron pese a que siempre estuvieron rodeados de ladrones a los que dejó robar.

Candidatos fuera de la Alianza

Rodrigo Franco es un candidato a intendente de Asunción que salió de la Alianza Unidos por Asunción, agrupación que eligió a Soledad Núñez como intendentable de toda la oposición.

De padre y hermano colorados cartistas, Franco dijo haber marcado distancia y militar en el PLRA y en el PDC a instancia de su padrastro, el exjuez y exsenador liberal Tadeo Zarratea, quien encabeza su lista de concejales.

En su discurso ataca continuamente tanto a Soledad Núñez como a la lista de concejales del PLRA encabezada por el eterno concejal Augusto Wagner, motivo por el cual referentes de Juntos por Asunción lo acusan de dividir votos a beneficio de los colorados.

Otra aspirante a la intendencia capitalina que dejó dicha alianza es Arlene Aquino, quien salió del Partido Cruzada Nacional y ahora se postula por el Partido Patria Soñada.