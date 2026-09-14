Elecciones: Lista 3 firma acuerdo contra el transfuguismo y en apoyo a Soledad Núñez

La Lista 3 aglutina a 24 aspirantes a la Junta Municipal por la Alianza “Unidos por Asunción”, bloque de la tercera fuerza electoral que respalda la candidatura a la intendencia de Soledad Núñez (Lista 4 Juntos por Asunción) y que competirá por el voto opositor en paralelo con sus aliados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Este espacio está integrado por candidatos del Partido Patria Querida (PPQ), Cruzada Nacional, Participación Ciudadana, el Partido Democrático Progresista (PDP), País Solidario, el Partido Revolucionario Febrerista (PRF), Yo Creo y el Encuentro Nacional (PEN), entre otros.

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Los tránsfugas

Aunque no se mencionó el tema, el énfasis en luchar contra el transfuguismo puede deberse a que en el Senado, Cruzada Nacional tuvo cuatro tránsfugas que, en su mayoría, se pasaron al cartismo, y el PLRA hasta tiene una bancada “liberocartista” en la Cámara Alta. El único senador de Patria Querida, Orlando Penner, también dejó la agrupación y se pasó al cartismo a cambio de promesas vacías de acueductos para el Chaco entre otros casos.

En la Junta Municipal, varios concejales liberales también se caracterizaron por apoyar y aprobar los balances de Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC), intendente procesado por corrupción obligado a renunciar.

Durante un acto realizado en la escalinata de Antequera, los postulantes firmaron un acuerdo ético centrado en tres ejes innegociables para regir su gestión e institucionalidad.

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La actividad estuvo encabezada por la propia Soledad Núñez y contó con la presencia de referentes del comando de campaña, como el exsenador y jefe de campaña Stephan Rasmussen (PPQ), la exsenadora Kattya González y el diputado Raúl Benítez.

Según explicaron, el pacto busca garantizar al electorado que quienes resulten electos mantengan fidelidad a las propuestas de campaña y a las demandas ciudadanas.

Los tres ejes innegociables del acuerdo: