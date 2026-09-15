Cambios en la Corte: oposición advierte sondeo del cartismo para copamiento y control político

Villalba sostuvo que el intento de cambiar a ministros de la Corte “no es nuevo” y que forma parte de un plan que, según afirmó, el oficialismo viene sondeando desde hace tiempo.

El legislador liberal aseguró que el PLRA no acompañará una eventual iniciativa si no existen causales que justifiquen la salida de los ministros. “No existen causales más que el interés de profundizar el copamiento y el control político sobre un poder del Estado que ya se encuentra fuertemente condicionado”, afirmó Villalba.

El senador del PLRA diferenció una eventual reforma judicial de un recambio de ministros de la Corte Suprema de Justicia con motivaciones políticas. “Si realmente quieren discutir una reforma judicial seria, estamos dispuestos a hacerlo”, manifestó.

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Sin embargo, remarcó que “una cosa es reformar la Justicia y otra muy distinta es cambiar nombres para aumentar el control sobre ella”.

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Para Villalba, el debate sobre la Corte debe darse desde una perspectiva de reforma institucional y no como una estrategia para incrementar la influencia política sobre uno de los poderes del Estado.

Yolanda Paredes: “Todos los ministros están aplazados”

La senadora Yolanda Paredes cuestionó la actuación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. “Para mí, todos los ministros están aplazados por acción u omisión”, afirmó la legisladora de Cruzada Nacional.

Paredes sostuvo que algunos ministros, según su evaluación, incurren en conductas irregulares mientras otros permanecen en silencio. “Unos delinquen y otros se callan por miedo, entonces son todos cómplices”, manifestó.

No obstante, pese a sus cuestionamientos a todos los integrantes de la Corte, Paredes consideró que el contexto político actual no es favorable para impulsar un cambio de ministros.

Paredes cuestiona el momento político para cambiar la Corte

La senadora sostuvo que ante el escenario que describe como de “copamiento cartista”, reemplazar a los ministros de la Corte podría no significar una solución al problema de fondo. “Hay que ver el mal menor”, afirmó.

En ese sentido, consideró que “en este ambiente de copamiento cartista es absolutamente inoportuno el cambio de ministros”, porque podría terminar produciendo un resultado similar al actual. “Sería cambiar seis por media docena”, sentenció Paredes.

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Las declaraciones de Villalba y Paredes se producen en medio de los rumores sobre eventuales cambios en la integración de la Corte Suprema de Justicia.

Aunque ambos legisladores cuestionan el desempeño de los ministros, coinciden en rechazar un eventual recambio impulsado en el actual escenario político.