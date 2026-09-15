La respuesta de Alliana al anuncio de Cartes sobre el vice de la chapa oficialista

“Juan Carlos Baruja es el candidato a vicepresidente de la República” para el 2028 por Honor Colorado, anunció hoy el exmandatario y actual presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, en un acto en la sede del Partido Colorado.

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y candidato a Presidente para las próximas elecciones, se pronunció a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, marcando distancia temporal de la decisión y ratificó que el nombre del candidato a vicepresidente se definirá únicamente una vez concluido el proceso electoral municipal, previsto para el 4 de octubre.

“Como candidato, mantengo firme mi postura de que, en homenaje a la unidad partidaria y ante los desafíos del 4 de octubre, la designación del candidato a vicepresidente la realizaré una vez concluido todo el proceso electoral municipal”, expresó el vicepresidente.

El mandatario fue enfático al señalar que “no dará ningún nombre” hasta el tiempo señalado, subrayando que su postura es inquebrantable.

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Para Alliana, el foco actual de la administración y de la dirigencia debe centrarse en cuestiones urgentes de la agenda nacional y partidaria como el acuerdo con el sector médico, el diálogo constante con los docentes, el análisis del Presupuesto General de la Nación (PGN) y el éxito en las elecciones de intendentes y concejales.

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Asimismo, apeló al valor de su palabra ante la militancia colorada y la ciudadanía, confirmando de manera categórica que se mantiene firme en su decisión de protagonizar la postulación a la presidencia en el próximo periodo.

“Soy un soldado del Partido Colorado, y sus banderas seguirán flameando en mis manos ante cada desafío que se presente, hoy y mañana”, concluyó el vicepresidente, reafirmando su lealtad a la nucleación política en medio de las especulaciones sobre el armado electoral futuro.